محمدرضا ورزی، نویسنده و کارگردان شناخته‌شده آثار تاریخی، به سراغ نگارش یک سریال تاریخی جدید برای سیمافیلم رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ورزی که ساخت مجموعه‌های تاریخی همچون «معمای شاه»، «عمارت فرنگی»، «سال‌های مشروطه» و «تبریز در مه» را در کارنامه دارد، این بار با سریال «سرزمین سیمرغ» به سراغ برهه‌ای دیگر از تاریخ رفته است.

ورزی فیلمنامه سریال تاریخی «سرزمین سیمرغ» را در ۳۷ قسمت نوشته است.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: کمپانی هند شرقی مأمورانی انگلیسی به نام‌های کلنل هنری پاتینجر و برادرزاده‌اش، الدرد پاتینجر، را از کلکته به سمت هرات می‌فرستد تا با تحریک کامران میرزا، والی هرات، علیه ولایات دولت مرکزی ایران، اوضاع ولایات شرقی کشور را ناامن کرده و مقدمات جدایی این مناطق، یعنی افغانستان کنونی، از ایران را فراهم کنند.

«سرزمین سیمرغ» تازه‌ترین تجربه تاریخی محمدرضا ورزی در همکاری با سیمافیلم است.

منبع: سیمافیلم

برچسب ها: محمدرضا ورزی ، سریال تاریخی
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