باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های جدیدی علیه بخش هوانوردی ایران اعمال کرد و ۳۶ فرد و نهاد را هدف قرار داد. این فهرست شامل ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و شرکت‌هایی در کشور‌هایی مانند امارات، ترکیه، مالزی و قزاقستان است که به گفته واشنگتن در پشتیبانی از بخش هوانوردی ایران نقش دارند.

یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شد که هدف این اقدام عملاً خارج کردن «کل بخش هوانوردی اقتصاد ایران» از بازار است.

تحریم‌های جدید همچنین شرکت‌های خارجی را که به فعالیت‌های شرکت هواپیمایی ماهان‌ایر کمک می‌کنند، هدف قرار داده است. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بار و نمایندگان فروش عمومی که با پرواز‌های بین‌المللی ماهان‌ایر همکاری داشته‌اند نیز تحریم شده‌اند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد که دولت ترامپ در قالب «عملیات طرد اقتصادی» وعده داده است با افرادی که به ایران کمک مالی می‌رسانند، برخورد شدیدی کند و هشدار داد شرکت‌هایی که با خطوط هوایی باقی‌مانده ایران همکاری کنند، ممکن است از نظام مالی جهانی قطع شوند.

منبع: خبرگزاری فرانسه