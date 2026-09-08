بخشدار طاهر گوراب از سقوط درختی با قدمت ۲ قرن در این بخش بر اثر وزش شدید باد و باران سیل آسا و همچنین مسدود شدن راه ورودی یک منزل مسکونی در این منطقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بخشدار طاهرگوراب گفت: در پی بارش سیل آسای باران و وزش شدید باد، یک درخت کهن از گونه افرا با قدمتی بیش از ۲۰۰ سال، به قطر ۳ متر و طول ۱۵ متر در روستای پشتیر طاهرگوراب سقوط کرد که بر اثر این حادثه، بخش‌هایی از حصار و دروازه ورودی یک منزل مسکونی تخریب و همچنین به لوله گاز این منزل هم خسارت وارد شد.

میرکمال موسوی افزود: با توجه به اینکه این درخت به منابع طبیعی تعلق دارد، در پی حضور و بررسی کارشناسان منابع طبیعی شهرستان صومعه سرا، اقدامات لازم برای جابه‌جایی این درخت و رفع خطر آغاز شده است.

وی گفت: با توجه به تنومندی و حجم بالای این درخت، عملیات برش و بازگشایی مسیر منزل مسکونی خسارت دیده با همکاری دهیاری و استفاده از چند دستگاه اره موتوری در حال انجام است و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان مسیر ورودی این منزل بازگشایی و شرایط برای رفت و آمد ساکنان آن فراهم شود.

منبع : خبرگزاری صداوسیما