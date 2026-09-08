جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد که توانمندی هسته‌ای کشور ریشه در دانش، اراده و نیروی انسانی ملت ایران دارد و با حمله به تأسیسات یا ترور دانشمندان از بین نمی‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - هیأت جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای ذیل دستور کار «تقویت فعالیت‌های آژانس در زمینه علوم، فناوری و کاربرد‌های هسته‌ای» در نشست شورای حکام در وین تصریح کرد: «تأسیسات ممکن است هدف حمله قرار گیرند و دانشمندان ممکن است ترور شوند، اما هنگامی که علم در میان مردم ریشه بدواند، باقی می‌ماند، رشد می‌کند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. این واقعیت ایران است و هیچ میزان توسل به زور نمی‌تواند آن را تغییر دهد.»

هیأت کشورمان افزود: «تجاوز‌های سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ ممکن است به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ما آسیب زده باشند. همچنین ممکن است دسترسی ما به فناوری هسته‌ای را در برخی حوزه‌های حیاتی تحت تأثیر قرار داده باشند، اما توانمندی‌های هسته‌ای ایران ریشه در دانش، اراده و نیروی انسانی ملتی سرافراز دارد. توانمندی‌های ایران به ساختمان‌ها یا ماشین‌آلات محدود نیست.»

در این بیانیه تأکید شده است که دستاورد‌های ایران در علوم و فناوری هسته‌ای، حاصل سرمایه‌گذاری مستمر، دانش انباشته، نیروی انسانی متخصص و توسعه تجهیزات و زیرساخت‌های بومی است که به ایجاد ظرفیتی علمی و فناورانه، بالغ و پایدار برای تأمین بخش قابل‌توجهی از نیاز‌های کشور منجر شده است.

هیأت کشورمان با تشریح کاربرد‌های صلح‌آمیز این فناوری اعلام کرد: «فناوری هسته‌ای ایران به‌طور گسترده در کشاورزی، حفاظت از محیط زیست، بهبود محصولات کشاورزی، کنترل آفات و بیماری‌ها، نگهداری مواد غذایی و استفاده بهینه از آب و کود به کار گرفته می‌شود. ایران در پزشکی و صنعت نیز توانمندی‌هایی در تولید و کاربرد رادیوایزوتوپ‌ها، پرتودهی و سترون‌سازی و استفاده از فناوری‌های مبتنی بر پرتو توسعه داده است.»

بر اساس این بیانیه، فعالیت‌های یادشده از پشتوانه توانمندی‌های کشور در زمینه حفاظت در برابر پرتو، پایش، اندازه‌گیری و آشکارسازی برخوردار است.

هیأت جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از بیانیه، با یادآوری مأموریت اساسنامه‌ای آژانس برای گسترش سهم انرژی اتمی در صلح، سلامت و رفاه و تسهیل دسترسی کشور‌های عضو به کمک‌های فنی، علمی و فناورانه تأکید کرد: «کمک‌های فنی، انتقال دانش و فناوری و ظرفیت‌سازی، از عناصر اصلی مسئولیت‌های اساسنامه‌ای آژانس هستند و باید بدون هیچ‌گونه تبعیض و فارغ از ملاحظات سیاسی ارائه شوند.»

هیأت کشورمان تصریح کرد که تحریم‌های یکجانبه و دیگر اقدامات محدودکننده، به‌طور نظام‌مند مانع تحقق این اهداف شده‌اند و چنین اقدامات غیرقانونی طی دهه‌ها، امکان بهره‌مندی کامل ایران از کمک‌های فنی، انتقال دانش و فناوری و ظرفیت‌سازی را محدود کرده‌اند.

ایران این اقدامات را مغایر حق سلب‌ناپذیر کشور‌ها برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و تعهدات کشور‌های توسعه‌یافته عضو معاهده ان‌پی‌تی برای همکاری در توسعه کاربرد‌های صلح‌آمیز این انرژی، به‌ویژه در کشور‌های فاقد سلاح هسته‌ای و با توجه به نیاز‌های مناطق در حال توسعه جهان دانست.

در ادامه بیانیه آمده است: «از آژانس انتظار می‌رود در انجام مسئولیت‌های خود، آثار چنین اقدامات محدودکننده‌ای بر کشور‌های عضو را به‌طور جدی بررسی کند و به‌نحو شایسته به آنها بپردازد. ارکان سیاست‌گذار آژانس باید خواستار پایان دادن به این تحریم‌ها و محدودیت‌ها شوند.»

هیأت جمهوری اسلامی ایران در پایان، با ابراز ناخرسندی جدی از اینکه گزارش دبیرخانه حتی یک اشاره به آثار اقدامات قهری یکجانبه یا تجاوز‌های اخیر بر علوم و فناوری هسته‌ای ندارد، خواستار اصلاح این گزارش پیش از ارائه آن به کنفرانس عمومی آژانس شد.

برچسب ها: شورای حکام آژانس انرژی اتمی ، توان هسته ای
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