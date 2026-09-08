باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا روز سهشنبه مدعی شد که محاصره ایران بسیار قدرتمند و مؤثر بوده و واشنگتن با این اقدام مانع از دستیابی تهران به سلاح هستهای شده است. او این اظهارات را در مراسمی در واشنگتن به مناسبت بیستوپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر مطرح کرد.
ترامپ همچنین مدعی شد: «این محاصره آنقدر قدرتمند و مؤثر بوده که هیچکس فکر نمیکرد بتواند تا این حد خوب پیش برود.» او در ادامه از نیروهای نظامی آمریکا تمجید کرد و گفت عملکرد آنها «باورنکردنی» بوده است!
رئیسجمهور آمریکا مدعی شد ایران پیش از آغاز عملیات نظامی به دستیابی به سلاح هستهای نزدیک شده بود، اما اکنون هیچ شانسی برای دستیابی به آن ندارد.
ترامپ بار دیگر تأکید کرد که ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت!
منبع: فاکس نیوز