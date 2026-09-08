باشگاه خبرنگازان جوان- فرمانده انتظامی استان کرمان از انهدام باند سارقان حرفه‌ای سیم و کابل برق در عملیات‌های پلیس کرمان خبر داد و گفت: در این راستا ۶ سارق سابقه‌دار دستگیر و ۵۰ فقره سرقت کشف شد.

سردار موقوفه‌ئی با تشریح جزئیات این عملیات‌ها افزود: مأموران پلیس در گشت‌زنی‌های هدفمند، اعضای این باند‌ها را شناسایی و در چهار عملیات جداگانه، هنگام ارتکاب جرم یا فرار دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهمان که برای فرار از قانون با پرتاب سنگ و استفاده از تجهیزات دودزا اقدام به سرقت میکردند، پس از توقف خودروهایشان بازداشت شدند. همچنین شش دستگاه خودروی مورد استفاده سارقان توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان بیان کرد: در جریان این دستگیری‌ها، یکی از سارقان که به فرمان ایست پلیس توجه نکرد، مجروح و بازداشت شد.

سردار موقوفه‌ئی خاطرنشان کرد: اعضای این باند تاکنون به ۵۰ فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کرده‌اند و تحقیقات برای کشف سایر جرایم احتمالی و شناسایی همدستان ادامه دارد.