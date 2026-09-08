تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری تدارکاتی مقابل پارس جنوبی جم شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس امروز (سه‌شنبه) در دیداری تدارکاتی به مصاف پارس جنوبی جم رفت و با نتیجه ۲ بر یک مغلوب شد.

پرسپولیس با ترکیبی از بازیکنانی که در دیدار شب گذشته مقابل ذوب‌آهن حضور نداشتند و همچنین بازیکنان تیم جوانان خود، این بازی را آغاز کرد و در ادامه به دلیل کمبود بازیکن، دو نفر از تیم پارس جنوبی به ترکیب سرخپوشان آمدند.

یاسین سلمانی زننده تنها گل پرسپولیس در این بازی بود.

بازیکنان ترکیب ثابت پرسپولیس در بازی دیشب پیش از بازی امروز ریکاوری کردند و محمد عمری نیز فعلا زیر نظر کادر پزشکی اختصاصی کار می‌کند.