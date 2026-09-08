باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر در برخی محورهای منتهی به استان‌های شمالی و همچنین آزادراه‌های منتهی به تهران، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی اظهار کرد: در آزادراه تهران ـ کرج ترافیک سنگین در محدوده حدفاصل گرمدره تا محمدشهر و محدوده‌های حصارک و محمدیه گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج نیز ترافیک سنگین در محدوده‌های محمدیه، کمالشهر و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک وجود دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در آزادراه تهران ـ ساوه نیز ترافیک سنگین در محدوده حدفاصل احمدآباد مستوفی تا دهشاد گزارش شده و در محور شهریار نیز در برخی مقاطع شاهد ترافیک سنگین هستیم.

محرابی‌نیا درباره آخرین وضعیت محورهای شمالی کشور گفت: در محور هراز ترافیک سنگین در مسیرهای رفت و برگشت در محدوده سه‌راهی چلاو و حدفاصل وانا تا زیار گزارش شده است.

وی ادامه داد: در محور فیروزکوه نیز ترافیک سنگین در مسیر رفت و برگشت در محدوده پل سفید و در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های شوراب و گیلابند وجود دارد.

به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، در آزادراه رشت ـ قزوین نیز ترافیک سنگین در مسیر رفت و برگشت در محدوده حدفاصل سراوان تا امامزاده هاشم گزارش شده است.

محرابی‌نیا همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ پردیس در محدوده تونل شماره یک و محور قدیم تهران ـ بومهن در محدوده جاجرود خبر داد.

وی درباره محدودیت تردد در محورهای شمالی نیز گفت: تردد از محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب (رفت و برگشت) تا اطلاع بعدی ممنوع است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های قزوین، گیلان، مازندران و گلستان خبر داد و از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و افزایش لغزندگی جاده‌ها، با احتیاط بیشتری تردد کنند.