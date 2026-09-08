باشگاه خبرنگاران جوان - در دل روز‌هایی که جنگ، دریا را به یکی از حساس‌ترین عرصه‌های تقابل و محدودیت تبدیل کرده بود، صیادان هرمزگانی تنها نظاره‌گر تحولات نبودند؛ آنها در همان آب‌هایی که تهدید و محاصره بر آن سایه انداخته بود، به کار خود ادامه دادند. شناور‌های صیادی آب‌های دور هرمزگان با عبور از محدودیت‌های ایجادشده، راه دریا را باز نگه داشتند و نشان دادند که اقتصاد دریامحور، در سخت‌ترین شرایط نیز می‌تواند بر شانه‌های مردانی استوار بماند که دریا را خانه و میدان کار خود می‌دانند. حاصل این ایستادگی، تنها تداوم صید نبود؛ ثبت سهم ۴۷ درصدی هرمزگان از صید کشور و رکورد صید بیش از ۱۷۴ تن توسط یک شناور، روایتی از حضور جامعه‌ای است که همزمان با دفاع از معیشت خود، در تأمین امنیت غذایی کشور نیز نقش‌آفرینی کرد.

تلاش صیادان فقط به صید خلاصه نشد، بلکه آنها در تأمین کالا‌های اساسی نیز نقش بسزایی داشتند و با تلاش‌های آنها بسیاری از کمبود‌های کالای اساسی در کشور و استان‌های جنوبی رفع شد و در این راه حتی شهدایی نیز تقدیم شد، شهدایی که در راه تأمین امنیت غذایی کشور جان خود را فدا کردند.

این گزارش، روایتی کوتاه از صیادانی است که در روز‌های جنگ، میان موج‌های ناآرام و سایه محاصره، راه دریا را نبستند؛ بلکه آن را برای تأمین نیاز کشور باز نگه داشتند.

هرمزگان خط مقدم صیادی کشور

عطاالله رئیسی معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران با اشاره به خسارت‌های واردشده به بخش صیادی هرمزگان در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: بیشترین خسارت در حوزه شناور‌های صیادی و زیرساخت‌های صیادی به استان هرمزگان وارد شد، اما با وجود همه این شرایط، جامعه بزرگ صیادان و مرزبانان دریایی استان همچنان در دریا حضور داشتند.

وی افزود: امروز با افتخار می‌توان گفت رتبه نخست صید کشور متعلق به استان هرمزگان است و صیادان این استان طی ماه‌های جنگ در خط مقدم حضور داشتند و به فعالیت خود ادامه دادند.

سهم ۴۷ درصدی هرمزگان از صید کشور

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران با بیان اینکه ۴۷ درصد میزان صید کشور متعلق به هرمزگان است، گفت: این آمار نشان‌دهنده جایگاه مهم جامعه صیادی استان در تأمین نیاز‌های کشور است.

رئیسی ادامه داد: در اردیبهشت امسال و همزمان با محاصره دریایی، شناور‌های صیادی آب‌های دور هرمزگان با شکستن این محاصره توانستند وارد آب‌ها شوند و به فعالیت صیادی خود ادامه دهند.

رکوردشکنی صیادان هرمزگانی در آب‌های دور

وی با اشاره به عملکرد صیادان هرمزگانی در آب‌های فراساحلی تصریح کرد: امسال شاهد رکوردشکنی در صید بودیم؛ به‌گونه‌ای که یک شناور توانست بیش از ۱۷۴ تن صید داشته باشد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران خاطرنشان کرد: جامعه بزرگ صیادی هرمزگان همچنان در آب‌های فراساحل مشغول فعالیت است و نقش مهمی در تأمین ماهی مورد نیاز کشور و مواد اولیه کارخانه‌های فرآوری دارد.

تداوم فعالیت شناور‌ها در فصل مانسون

رئیسی با اشاره به محدودیت‌های فصلی صیادی اظهار کرد: فصل مانسون از حدود ماه سوم تا اواخر ماه پنجم، شرایط دریا به‌گونه‌ای است که شناور‌ها امکان حضور عادی در دریا را ندارند، اما با توجه به نیاز کشور به ماهی و نیاز کارخانه‌ها به مواد اولیه، بسیاری از شناور‌ها حتی در فصل مانسون نیز با دریافت مجوز به دریا مراجعه کردند.

وی تأکید کرد: تداوم فعالیت جامعه صیادی هرمزگان در چنین شرایطی نشان‌دهنده نقش مهم این بخش در تأمین امنیت غذایی، اقتصاد دریامحور و پشتیبانی از صنایع مرتبط با شیلات کشور است.

صیادان هرمزگانی در خط مقدم تأمین کالا‌های اساسی کشور نقش‌آفرینی کردند

فاطمه جراره نماینده مردم بندرعباس، خمیر، قشم، حاجی‌آباد و بوموسی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قرار گرفتن استان هرمزگان در خط مقدم جنگ، اظهار کرد: در جریان این جنگ، استان هرمزگان آسیب‌های مختلفی متحمل شد که یکی از بخش‌های مهم و قابل توجه آن، حوزه صیادی بود.

وی افزود: در این مدت تعداد قابل توجهی از قایق‌ها و لنج‌های صیادی دچار خسارت شدند و برخی اسکله‌های صیادی نیز آسیب دیدند که بررسی میزان دقیق این خسارت‌ها در جلسات استانی و با حضور مسئولان مربوطه انجام شده است.

نماینده مردم بندرعباس، خمیر، قشم، حاجی‌آباد و بوموسی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار اقدامات انجام‌شده در استان، کمیسیون‌های مجلس نیز در هرمزگان حضور پیدا کردند و همچنین وزیر جهاد کشاورزی در استان حضور یافت تا ضمن بررسی دقیق میزان خسارت‌ها، برنامه‌های حمایتی برای صیادان و لنج‌داران مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

جراره با تأکید بر نقش جامعه صیادی هرمزگان در تأمین نیاز‌های کشور، تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که صیادان و لنج‌داران استان در شرایط جنگی به کمک کشور آمدند و یکی از دغدغه‌های مهم هر کشوری که درگیر جنگ می‌شود، تأمین و دسترسی به کالا‌های اساسی است.

وی گفت: امروز شاهد بودیم که در کشور مشکلات جدی در زمینه تأمین کالا‌های اساسی ایجاد نشد و یکی از مسیر‌هایی که در این زمینه نقش‌آفرینی کرد، تلاش همین صیادان و لنج‌داران بود که به خدمت‌رسانی و تأمین نیاز‌های کشور ادامه دادند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس افزود: این در حالی است که در برخی کشور‌های همسایه، حتی بدون آنکه به اندازه کشور ما درگیر جنگ باشند، شاهد ایجاد کمبود و خالی شدن فروشگاه‌ها از کالا‌های اساسی بودیم، اما چنین وضعیتی در کشور ما اتفاق نیفتاد و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت نقش جامعه صیادی و فعالان حوزه حمل‌ونقل دریایی است.

جراره همچنین با اشاره به تقدیم شهیدانی از جامعه صیادی هرمزگان، خاطرنشان کرد: حقوق و مطالبات شهدای جامعه صیادی نیز به طور حتم پیگیری خواهد شد و اجازه نمی‌دهیم این موضوع به فراموشی سپرده شود.

وی درباره تصمیمات اتخاذشده برای حمایت از صیادان نیز گفت: در سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان، موضوعات مختلفی از جمله پرداخت خسارت به آسیب‌دیدگان و صدور مجوز‌های لازم برای ساخت و اصلاح اسکله‌های صیادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

جراره تأکید کرد: باید با اجرای این مصوبات، زمینه جبران خسارت‌های واردشده به صیادان فراهم شود و زیرساخت‌های صیادی استان نیز هرچه سریع‌تر ترمیم و بازسازی شود.

وی در پایان اظهار کرد: اقتصاد دریا محور یکی از ظرفیت‌های مهم و خدادادی کشور است و نباید اجازه دهیم آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های صیادی، این ظرفیت ارزشمند را با مشکل مواجه کند؛ بنابراین پیگیری اجرای مصوبات و تحقق حمایت‌های وعده داده‌شده از صیادان هرمزگان را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

تهدیدات آمریکا تاثیری در اراده ما برای صید و صیادی ندارد

یکی از صیادان جزیره لارک نیز اظهار کرد: تهدیدات آمریکا تاثیری در اراده ما برای صید و صیادی ندارد و ما با قوت به کار خود ادامه می‌دهیم.

وی تاکید کرد: ما از دشمن آمریکایی نمی‌ترسیم و دشمنان قطع بدانند که با شکست و زبونی خلیج فارس و دریای عمان را ترک خواهند کرد.

این صیاد جزیره لارک همچنین بر لزوم حل مشکل سوخت صیادان، اعطای مجوز و لایروبی اسکله این جزیره تأکید کرد.

ممنبع: مهر