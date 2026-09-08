باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس کل سازمان امور مالیاتی نرخ مالیات واحد‌های مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی مسکن را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، با توجه به اینکه مالیات و عوارض ارزش افزوده نهاده‌های ساختمانی مسکن مهر و قانون جهش تولید مسکن در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیامده، موضوعیتی ندارد.

با این حال ماده ۱۷ قانون جهش تولید مسکن که سازمان امور مالیاتی را مکلف به اخذ مالیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی، روبنایی و ساخت مسکن برنامه‌های حمایتی مسکن کرده و در این ماده قانونی، پایه مالیاتی مذکور یک ملیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تعیین شده است که این رقم باید از سوی مالکان پرداخت شود.