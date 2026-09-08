عملیات بازسازی ورزشگاه آزادی با تکمیل بخش‌های مختلف، در مسیر بهره‌برداری قرار دارد و بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، این مجموعه در آذرماه آماده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی ثابت‌قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، پس از نشست مشترک هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون روستایی و عشایری و فدراسیون فوتبال، درباره آخرین وضعیت بازسازی این مجموعه توضیح داد.

وی با اشاره به مدت قرارداد بازسازی اظهار کرد: قرارداد اجرای طرح ۱۸ ماهه است و با وجود تأخیرهای ایجادشده به دلیل شرایط جنگی و همچنین برگزاری مسابقات، روند اجرا همچنان در بازه زمانی مجاز قراردادی قرار دارد.

ثابت‌قدم افزود: با توجه به سرمای هوا و برخی ملاحظات اجرایی، زمان لازم برای تکمیل ساخت و سایر اجزای ورزشگاه در نظر گرفته شده و فرآیند بهره‌برداری نیز متناسب با آماده شدن بخش‌های مختلف مجموعه دنبال خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور خاطرنشان کرد: نقطه پایان این فرآیند و رسیدن ورزشگاه به شرایط بهره‌برداری، آذرماه خواهد بود.

برچسب ها: ورزشگاه آزادی ، شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی
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