باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی ثابت‌قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، پس از نشست مشترک هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون روستایی و عشایری و فدراسیون فوتبال، درباره آخرین وضعیت بازسازی این مجموعه توضیح داد.

وی با اشاره به مدت قرارداد بازسازی اظهار کرد: قرارداد اجرای طرح ۱۸ ماهه است و با وجود تأخیرهای ایجادشده به دلیل شرایط جنگی و همچنین برگزاری مسابقات، روند اجرا همچنان در بازه زمانی مجاز قراردادی قرار دارد.

ثابت‌قدم افزود: با توجه به سرمای هوا و برخی ملاحظات اجرایی، زمان لازم برای تکمیل ساخت و سایر اجزای ورزشگاه در نظر گرفته شده و فرآیند بهره‌برداری نیز متناسب با آماده شدن بخش‌های مختلف مجموعه دنبال خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور خاطرنشان کرد: نقطه پایان این فرآیند و رسیدن ورزشگاه به شرایط بهره‌برداری، آذرماه خواهد بود.