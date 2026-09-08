باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر بهنام‌جو. شامگاه سه‌شنبه در حاشیه برگزاری این کارگروه باتبریک ایام سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم اظهار داشت: یکی از مطالبات اصلی مراجع عظام تقلید، مسئولان و مردم شریف استان قم، ساخت و بهره‌برداری از فرودگاه قم بود که پس از سفر اخیر رئیس‌جمهور محترم به استان، پیگیری‌های فشرده‌ای در این زمینه انجام شد.

وی افزود: عملیات زیرسازی و آسفالت باند فرودگاه قم آغاز شده و طی یک ماه آینده نیز عملیات احداث ترمینال آن کلید خواهد خورد. همچنین تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان مکلف به تامین زیرساخت‌های آب، برق و گاز مجموعه شده‌اند تا این فرودگاه حداکثر تا بهمن‌ماه سال آینده به بهره‌برداری رسیده و در خدمت زائران کریمه اهل‌بیت (س) و گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.

اتصال حرم حضرت معصومه (س) به مسجد مقدس جمکران با ۱۶ ایستگاه مترو

استاندار قم با تأکید بر اهمیت روان‌سازی حمل‌ونقل زائران، به مصوبات کارگروه ملی زیارت در حوزه مترو و ناوگان شهری اشاره کرد و گفت: در این جلسه با افزایش سقف اعتبارات متروی قم موافقت شد. پروژه متروی قم شامل ۱۶ ایستگاه است که مسیر حرم مطهر حضرت معصومه (س) تا مسجد مقدس جمکران را پوشش می‌دهد. همچنین مصوبات لازم برای نوسازی و تامین اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های شهری جهت ارائه به هیئت دولت مصوب شد.

بهنام‌جو ادامه داد: در جهت تسهیل رفت‌وآمد زائران، تخصیص وسایل نقلیه برقی بر اساس ظرفیت و نیاز استان‌های زیارتی کشور به تصویب رسید و مقرر شد اعتبار لازم برای سنگ‌فرش بخشی از صحن‌ها و اطراف مسجد مقدس جمکران در اعتبارات امسال و سال آینده لحاظ شود.

تخصیص اعتبارات همت‌بخش به حوزه سلامت و تسهیلات ساخت هتل

وی با اشاره به آمار بالای ورود زائران به استان تصریح کرد: سالانه حدود ۲۵ میلیون مسافر و زائر وارد قم می‌شوند که دست‌کم ۲.۵ میلیون نفر از آنان را زائران و گردشگران خارجی تشکیل می‌دهند؛ از این‌رو تقویت زیرساخت‌های درمان و اقامت از اولویت‌های اصلی استان است.

استاندار قم خاطرنشان کرد: در همین راستا بیش از یک همت (هزار میلیارد تومان) اعتبار برای حوزه سلامت و درمان استان در سال جاری و سال آینده اختصاص یافته است. همچنین جهت جبران کمبود مراکز اقامتی، کمیته‌ای مشترک با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، استانداری قم و مدیران بانک‌ها تشکل خواهد شد تا با اعطای تسهیلات ویژه بانکی، روند احداث هتل‌ها و مراکز اقامتی در قم سرعت گیرد.

کارگروه ملی زیارت عصر امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور در قم برگزار شد.

منبع: ایرنا