باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در واکنش به تحولات منطقه اعلام کرد واشنگتن از تحریم‌های انگلیس علیه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری پیروی نخواهد کرد و هم‌زمان انصارالله یمن را مرتبط با ایران خواند.

روبیو درباره تحریم‌های انگلیس مدعی شد که آمریکا قصد ندارد اقدامی انجام دهد که موجب بی‌ثباتی بیشتر در کرانه باختری شود.

انگلیس، فرانسه، کانادا و ۹ کشور دیگر اروپایی روز سه‌شنبه از اعمال محدودیت‌هایی علیه تجارت با شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری خبر داده‌اند؛ اقدامی که در پی افزایش خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینی‌ها صورت گرفته است.

وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به حملات انصارالله به عربستان مدعی شد که «دست ایران» در پشت بخشی از این حملات به‌وضوح دیده می‌شود. این حملات به ابها، خمیس مشیط، جازان و نجران انجام شده است.

روبیو روابط دفاعی آمریکا و عربستان را «بسیار قدرتمند» توصیف و اعلام کرد که از آن حمایت می کند و گفت واشنگتن تحولات اخیر را از نزدیک دنبال می‌کند.

در همین حال، اسرائیل در واکنش به تصمیم انگلیس درباره شهرک‌ها از تعطیلی کنسولگری انگلیس در قدس اشغالی و اعمال محدودیت علیه ۱۲ مقام منتخب انگلیسی خبر داده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه