رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان از معافیت دانش‌آموزان مدال‌آور المپیاد جهانی هوش مصنوعی از آزمون سراسری ورود به دانشگاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - سیدرضا حسینی، رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان این دستاورد را در سه سال حضور ایران در این رقابت‌ها بی‌سابقه خواند و با اشاره به شرایط خاص امسال گفت: دانش‌آموزان ایرانی با وجود تنش‌ها و چالش‌های جدی از قطعی اینترنت و محدود شدن دسترسی به منابع روز دنیا تا از دست رفتن بخشی از زیرساخت‌های پردازشی و داده‌ای کشور در پی حمله به زیرساخت ملی هوش مصنوعی عزم خود را جزم کردند که اجازه ندهند پرچم ایران بر زمین بماند.

وی با تشریح روند پرمانع آماده‌سازی تیم افزود: شرایط کشور اجازه برگزاری حضوری برخی برنامه‌ها و شبیه‌سازهای المپیاد را نداد و فرآیند آماده‌سازی با دشواری مواجه شد. المپیاد هوش مصنوعی رقابتی کاملاً به‌روز است و دانش‌پژوهان باید منابع دانش روز دنیا را همزمان با سایر کشورها دریافت کنند، اما قطعی اینترنت این امکان را با مشکل مواجه کرد؛ علاوه بر آن، حمله به زیرساخت ملی هوش مصنوعی، دسترسی دانش‌آموزان را به بخشی از داده‌ها و ظرفیت پردازشی از بین برد، حال آنکه داده و پردازش از اصلی‌ترین پارامترهای آمادگی برای چنین رقابتی است.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان تصریح کرد: همین شرایط سخت، دانش‌پژوهان را مصمم‌تر کرد تا بگویند آنچه را که شاید در سال‌های گذشته به آن نرسیده بودیم، امسال باید به دست بیاوریم و این دستاورد نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی و استعداد دانش‌پژوهان ایرانی در حوزه هوش مصنوعی است.

حسینی همچنین از پیگیری‌های انجام‌شده و لطف رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش خبر داد که بر اساس آن، این مدال‌آوران از آزمون سراسری ورود به دانشگاه معاف شدند و می‌توانند در رشته مرتبط با حوزه تخصصی خود از جمله در دانشگاه صنعتی شریف ادامه تحصیل دهند.

وی در تشریح اهمیت این معافیت گفت: این اقدام مانع جدی را از مسیر رشد دانش‌پژوهان برداشت؛ چراکه دانش‌آموزانی که سال‌ها در این حوزه مهارت آموخته‌اند، اکنون بدون طی فرآیندی جداگانه و نامرتبط، مسیر علمی خود را در رشته تخصصی‌شان ادامه می‌دهند.

برچسب ها: المپیادجهانی ، دانش آموزان المپیادی
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