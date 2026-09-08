معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت مصمم است به زودی افزایش میزان کالابرگ را کلید زده و در اولین فرصت جزئیات آن را اعلام کند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده جهت افزایش پوشش و میزان کالابرگ الکترونیکی گفت: دولت مصمم است به زودی افزایش میزان کالابرگ را کلید زده و در اولین فرصت جزئیات آن را اعلام کند.

محمدرضا عارف عصر سه‌شنبه در حاشیه کارگروه ملی زیارت و در جوار حرم مطهر حضرت معصومه (س)، در گفت وگو با خبرنگاران افزود: افزایش میزان کالابرگ الکترونیکی با نظر و تأکید ویژه رئیس‌جمهور محترم، از اسفندماه سال گذشته در دستور کار قرار داشت، اما به دلیل عدم تأمین کامل منابع مالی مورد نیاز، اجرای کامل آن با تاخیر مواجه شد.

وی تأکید کرد: با این حال، مجموعه دولت مصمم است که منابع مالی این طرح را تأمین کرده و اگر امکان پوشش یکباره برای تمامی اقشار فراهم نشد، در فازهای نخست افزایش آن را برای بخش‌هایی از جامعه اجرا و در اولین فرصت به مردم عزیز اعلام کند.

عارف در ادامه با اشاره به دستاوردهای سفر به قم و نشست‌های برگزارشده اظهار داشت: یکی از مسائل مهم، ایجاد و توسعه تأسیسات و امکانات بیشتر برای زائران ایرانی و خارجی است که خوشبختانه در نشست‌های تخصصی تصمیمات بسیار خوبی در این زمینه اتخاذ شده‌است.

وی با تأکید بر نقش پررنگ مردم و تشکل‌های استانی در اجرای این طرح‌ها تصریح کرد: نگاه و رویکرد اصلی در شورای استان‌ها، استفاده از ظرفیت‌ها و منابع مردمی است و در هر بخش که نیاز باشد، دولت نیز با تمام توان جهت تسهیل امور و ارائه بسترهای لازم در خدمت مردم و زائران خواهد بود.

برچسب ها: کالابرگ ، کالابرگ الکترونیکی
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