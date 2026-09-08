سفیران جدید هند، دانمارک و نماینده جدید دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران در آغاز ماموریت خود با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ویشوش نگی، سفیر جدید هند، کریستین آتزن، سفیر جدید دانمارک و ژان جبور، نماینده جدید دفتر سازمان جهانی بهداشت امروز سه‌شنبه ۱۷ شهریور با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند.

کریستین آتزن، سفیر جدید دانمارک در جمهوری اسلامی ایران در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود ضمن دیدار وزیر امور خارجه رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

ویشوش نگی، سفیر جدید هند نیز در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

ژان جبور، نماینده جدید دفتر سازمان جهانی بهداشت (who) نیز در آغاز ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران با عراقچی دیدار و روانامه خود را تسلیم کرد.

همچنین تسوکادا تاماکی، سفیر ژاپن در ایران در پایان ماموریت دیپلماتیک خود ضمن حضور در وزارت امور خارجه، با وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کرد.