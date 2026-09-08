سفیران جدید هند، دانمارک و نماینده جدید دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران در آغاز ماموریت خود با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ویشوش نگی، سفیر جدید هند، کریستین آتزن، سفیر جدید دانمارک و ژان جبور، نماینده جدید دفتر سازمان جهانی بهداشت امروز سه‌شنبه ۱۷ شهریور با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند.

کریستین آتزن، سفیر جدید دانمارک در جمهوری اسلامی ایران در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود ضمن دیدار وزیر امور خارجه رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

ویشوش نگی، سفیر جدید هند نیز در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

ژان جبور، نماینده جدید دفتر سازمان جهانی بهداشت (who) نیز در آغاز ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران با عراقچی دیدار و روانامه خود را تسلیم کرد.

همچنین تسوکادا تاماکی، سفیر ژاپن در ایران در پایان ماموریت دیپلماتیک خود ضمن حضور در وزارت امور خارجه، با وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کرد.

برچسب ها: عباس عراقچی ، دیدار سفرا
خبرهای مرتبط
عراقچی: راه‌حل بازگشت تنگه هرمز به وضعیت عادی، بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است
تماس تلفنی وزیر امور خارجه با دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی
عراقچی خطاب به همتای اردنی: ایران برای پاسخ به متجاوز چقدر باید منتظر باشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پاسخ پزشکیان به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا: مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان ادامه می‌دهیم
سرلشکر رضایی: واشنگتن از موشک‌های جدید ایران هشدار واضحی دریافت کرده است
مخالفت مجلس و دیوان محاسبات با طرح دولت برای یکسان‌سازی تعرفه خودروهای وارداتی
اکثر مشکلات پدیده شاندیز حل شده است/ جلسه با وزیر ورزش برای بررسی شکایات فدراسیون‌ها
قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر ارتباطات
ایران: آژانس در برابر حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران مسئولیت دارد
عراقچی: راه‌حل بازگشت تنگه هرمز به وضعیت عادی، بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است
سرلشکر ایزدی: نیرو‌های مسلح اشراف کامل بر تنگه هرمز دارند
حضور قالیباف در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
۵۰۰ سایت ارتباطی در جنگ رمضان تخریب شد/ رشد ۹ درصدی پوشش ارتباطی در کشور
آخرین اخبار
دیدار‌های سفیران و نمایندگان دیپلماتیک با عراقچی
انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ1 توسط سپاه
ایران در شورای حکام: توانمندی هسته‌ای کشور با حمله و ترور از بین نمی‌رود
آن‌چه باید از Dive‑LD، زیردریایی هوشمند و بدون‌سرنشین آمریکا بدانید
شکار یک فروند زیردریایی هوشمند دشمن در تنگه هرمز
پزشکیان: احداث مسیر‌ها باید مطابق با استاندارد‌ها باشد
تأکید سران قوا بر تحکیم وحدت ملی و صیانت از اقتدار ایران
مهم‌ترین تهدید مشترک امنیتی ایران و کشور‌های منطقه، اقتدارگرایی و توسعه‌طلبی بی‌حد و مرز اسرائیل است
طرح‌های محیط‌زیستی و حکمرانی آب باید مبتنی بر نیازسنجی اقلیمی باشد
سرلشکر ایزدی: نیرو‌های مسلح اشراف کامل بر تنگه هرمز دارند
ایران: آژانس در برابر حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران مسئولیت دارد
پزشکیان: ظرفیت حوزه‌های علمیه بانوان باید در خدمت حل مسائل فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد
پزشکیان: تلاش می‌کنیم با کمترین فشار بر زیرساخت‌ انرژی، زمستان را بگذرانیم
عراقچی: راه‌حل بازگشت تنگه هرمز به وضعیت عادی، بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است
پاسخ پزشکیان به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا: مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان ادامه می‌دهیم
اعلام وصول ۴ سوال ملی نمایندگان از وزرای نفت و ارتباطات
طائب: ارتشی که مدارس و مراسم عروسی را هدف قرار می‌دهد، ابرقدرت نیست
اکثر مشکلات پدیده شاندیز حل شده است/ جلسه با وزیر ورزش برای بررسی شکایات فدراسیون‌ها
انتخاب ۷ نفر از نمایندگان مجلس برای عضویت در مجمع مجالس آسیایی (APA)
۵۰۰ سایت ارتباطی در جنگ رمضان تخریب شد/ رشد ۹ درصدی پوشش ارتباطی در کشور
مخالفت مجلس و دیوان محاسبات با طرح دولت برای یکسان‌سازی تعرفه خودروهای وارداتی
نیکزاد خطاب به ترامپ: خروج از جنگی که عرصه مگس‌ها نیست بهترین انتخاب برای شماست
قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر ارتباطات
حضور قالیباف در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
سرلشکر رضایی: واشنگتن از موشک‌های جدید ایران هشدار واضحی دریافت کرده است
سرپرست وزارت دفاع: توان هدف قرار دادن ناو‌های آمریکایی را داریم
ترامپ به‌دنبال توافق با روسیه قبل از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره است
چرا هدف قرار گرفتن شناورها، مخصوصا شناورهای بدون سرنشین مهم است؟
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۱۷ شهریور
تماس تلفنی وزیر امور خارجه با دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی