باشگاه خبرنگاران جوان - علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری، از برآورد اولیه ۱۸ میلیارد تومانی خسارت ناشی از سیلاب به بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: بر اساس ارزیابی اولیه، تلفات ۳۱ رأس دام سبک و ۵ رأس دام سنگین ثبت شده و یک مرغداری چهار هزار قطع‌ای نیز به‌کلی تخریب شده است. پیش‌بینی می‌شود در روز‌های آینده حجم خسارت افزایش یابد.

سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اشاره به بارش‌های سیل‌آسای شب گذشته، گفت: بر اساس برآورد اولیه همکاران ما در نخستین روز، حدود ۱۸ میلیارد تومان خسارت به اراضی کشاورزی، دامی و تأسیسات تولیدی این شهرستان وارد شده و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل بررسی‌های میدانی، این رقم افزایش یابد.

او که به‌تازگی از مناطق سیل‌زده ساری بازدید کرده است، افزود: در جریان این سیلاب، متأسفانه تلفات ۳۱ رأس دام سبک و ۵ رأس دام سنگین ثبت شده است که خسارت قابل‌توجهی به دامداران منطقه وارد کرده است.

علوی با اشاره به خسارت‌های وارده به واحد‌های تولیدی کشاورزی، گفت: در یک مجموعه پرورش مرغ گوشتی بیست هزار قطعه ایی چهار هزار قطعه جوجه تلف شده‌اند. همچنین ۶ واحد گلخانه‌ای به مساحت ۳.۳ هکتار در شهرستان دچار آسیب جدی شده‌اند که بر اساس گزارش کارشناسان، پوشش پلاستیک و سازه فازی ان از بین رفته است.

مدیر جهاد کشاورزی ساری در ادامه به خسارت‌های بخش زراعت و باغبانی اشاره کرد و گفت: حدود ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی شهرستان دچار آب‌گرفتگی شدید شده‌اند و ۲ هکتار شالیزاری فبل از برداشت دچار ورس شدید شده است.

علوی در پایان از شورا‌ها و دهیاری‌های شهرستان ساری درخواست کرد که هرگونه خسارت احتمالی در روستا‌ها و مناطق تحت پوشش را سریعاً به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اطلاع‌رسانی کنند تا فرآیند برآورد دقیق و پیگیری‌های جبران خسارت تسریع شود.