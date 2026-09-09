باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی-استان قم با ۳۰۰ روز آفتابی، نه تنها یک شهر کویری، بلکه یک نیروگاه طبیعی تم امعیار است. خاموشی های تابستان امسال ثابت کرد که دیگر نمی توان به شبکه سنتی برق تکیه کرد و باید از موهبت خدادادی خورشید بهره برد.

طرح نیروگاه های خورشیدی پشت بامی، فرصتی طلایی برای شهروندان است تا هم از خاموشی ها رهایی یابند، هم به سوددهی اقتصادی برسند و هم در تأمین برق پایدار کشور سهیم شوند.

رکوردشکنی مصرف و تشدید خاموشی‌ها در تابستان

تابستان ۱۴۰۵ برای قمی‌ها یکی از دشوارترین فصل‌ها بود. افزایش بی‌سابقه دما از یک سو و قطعی‌های مکرر برق از سوی دیگر، شهروندان را به ستوه آورد. به‌گفته معاون بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق استان قم، مصرف برق استان در نخستین روز تابستان به ۹۳۳ مگاوات رسید که رکوردی بی‌سابقه از ابتدای سال تاکنون محسوب می‌شود و از سهمیه تعیین‌شده حدود ۹۰۰ مگاواتی عبور کرده است. این ناترازی، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده را در بخش خانگی به بازه‌های ۲ ساعته کشاند.

مزیت‌های اقتصادی و رهایی از خاموشی

افزایش بی سابقه دما از یک سو و قطعی های مکرر و خارج از برنامه برق از سوی دیگر، شهروندان را به ستوه آورد. اما در این میان، گروهی از شهروندان با دیدن خورشید سوزان قم، به فکر استفاده از این موهبت رایگان برای تأمین برق پایدار افتادند.

احداث نیروگاه خورشیدی پشتبامی علاوه بر تأمین برق اضطراری ساختمان در زمان قطع شبکه، به کاهش ناترازی برق استان نیز کمک می‌کند.

یکی از مهم‌ترین گام‌های تسهیل‌کننده، فراهم شدن تسهیلات بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری است. بر اساس اعلام مسئولان، حدود ۸۰ درصد هزینه احداث نیروگاه‌ها به صورت تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود و متقاضی تنها با ارائه یک فقره چک ضمانت، فرآیند را انجام می‌دهد. مبلغ تسهیلات برای سامانه‌های ۵ کیلوواتی حدود ۱۶۰ میلیون تومان و برای سامانه‌های ۱۰ کیلوواتی حدود ۳۰۰ میلیون تومان است که اقساط آن از محل درآمد فروش برق قابل پرداخت خواهد بود.

طرح نیروگاه‌های خورشیدی پشتبامی،راهکاری برای عبور از بحران خاموشی

مجید آرمیون، کارشناس فنی و مدیر نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق استان قم، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما درباره وضعیت احداث نیروگاه خورشیدی خانگی در استان،طرح نیروگاه‌های خورشیدی پشتبامی را راهکاری برای عبور از بحران خاموشی دانست و گفت: در سال ۱۴۰۴، حدود ۳۰۰ سامانه خورشیدی خانگی در استان نصب شد، اما با راه اندازی پلتفرم‌های مورد تأیید سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) و ارائه تسهیلات بانکی هدفمند در سال جاری، استقبال به طور محسوسی افزایش یافته است.

صدور بیش از ۱۳۰ مجوز جدید برای احداث نیروگاه خورشیدی خانگی

آرمیون افزود: تاکنون بیش از ۱۳۰ مجوز جدید برای احداث نیروگاه خورشیدی خانگی صادر شده و در حال حاضر حدود ۶۶ تا ۷۰ پروژه در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند که عملیات نصب آنها فعالانه در دست انجام است.

وی در تشریح مسیر ثبت نام برای احداث نیروگاه خورشیدی گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه مهرسان به نشانی mehrsun.satba.gov و انتخاب پلتفرم‌های معتمد ساتبا، در ۲ سازه ۵ و ۱۰ مگاواتی درخواست خود را ثبت کنند. مدارک مورد نیاز نیز از طریق همان پلتفرم بارگذاری می شود و تمام مراحل بازدید، استعلامات و اجرای نیروگاه توسط پلتفرم‌های مربوطه پیگیری خواهد شد.

وی با تأکید بر شفافیت کامل فرآیندها، اضافه کرد: چارت جامع مراحل اجرایی روی سایت قرار داده شده و همشهریان گرامی میتوانند برای دریافت مشاوره حضوری و راهنمایی‌های تکمیلی، به واحد بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان قم مراجعه کنند.

آرمیون در خصوص سرعت انجام کار، اظهار داشت: در صورتی که مدارک متقاضی کامل بوده و مشکل خاصی نداشته باشد، کل فرایند از ثبتنام تا بهرهبرداری، حداکثر یک ماه به طول میانجامد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: اعتبارسنجی بانکی برای دریافت وام و تسهیلات توسط بانک‌های مربوطه انجام میشود که در صورت تأیید سریع، روند اجرایی نیز به همان نسبت تسریع خواهد شد.

وی با بیان اینکه استان قم با ۳۰۰ روز آفتابی، پیشرو در تولید انرژی خورشیدی است گفت:مساحت مورد نیاز ۵۰ تا ۱۲۰ مترمربع است و نیروگاه های پشت بامی توان تامین برق اضطراری ساختمان را در زمان قطع شبکه دارند.

احداث نیروگاه پشت بامی گامی روشن برای تامین برق پایدار

استان قم با برخورداری از ظرفیت بی‌نظیر ۳۰۰ روز آفتابی و افزایش چشمگیر استقبال شهروندان از طرح نیروگاه‌های خورشیدی پشتبامی، در مسیر تبدیل تهدید خاموشی‌های تابستان به فرصتی پایدار برای تأمین انرژی گام برداشته است.

تسهیلات بانکی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان، فرآیند ثبت‌نام یک‌ماهه از طریق سامانه مهرسان، و امکان پرداخت اقساط از محل درآمد فروش برق، این طرح را به گزینه‌ای جذاب برای خانوارهای قمی تبدیل کرده است. با این حال، موفقیت این طرح در گرو مشارکت گسترده شهروندان و تسریع در فرآیندهای اجرایی است؛ چراکه هر روز تأخیر در احداث این نیروگاه‌ها، به معنای ادامه وابستگی به شبکه‌ای است که تابستان امسال بار دیگر ناتوانی خود را در تأمین برق پایدار نشان داد. زمان طلایی برای بهره‌برداری از این موهبت خدادادی، همین امروز است.