باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه با یادآوری اظهارات ولادیمیر پوتین گفت مسکو قصد حمله به هیچ کشوری را ندارد، اما اگر کشورهای اروپایی در حال آمادهسازی برای حمله به روسیه باشند، جنگی که در پی آن آغاز خواهد شد «کاملاً متفاوت و بسیار کوتاه» خواهد بود.
لاوروف افزود: پوتین بارها تأکید کرده است که روسیه برنامهای برای حمله به هیچکس ندارد و طرح چنین ادعاهایی را «حماقت و فقدان کامل دولتمردی» دانسته است.
لاوروف افزود پوتین در عین حال هشدار داده است که اگر این اظهارات نشانه آمادهسازی اروپا برای حمله به روسیه باشد، «جنگ کاملاً متفاوت و بسیار کوتاه خواهد بود». وزیر خارجه روسیه در پایان گفت: «به همه توصیه میکنم این سخنان را به خاطر بسپارند.»
منبع: تاس