سرپرست مدیرعاملی استقلال درخصوص وضعیت صالح حردانی گفت: در مدیریت باشگاه کاملا از تصمیمات سهراب بختیاری‌زاده حمایت می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی استقلال درخصوص وضعیت صالح حردانی گفت: در مورد آقای حردانی آنچه مسلم بوده این است که ما در مدیریت باشگاه کاملا از تصمیمات سهراب بختیاری‌زاده حمایت می‌کنیم. علت آن هم این است که سرمربی بیشترین اشراف را به مسائل فنی دارد و باید با اطمینان خاطر اهدافش را پیش ببرد؛ بنابراین بدون شک حمایت و همراهی خود را از نظر ایشان اعلام می‌کنم.

او ادامه داد: طبیعی است که به عنوان مدیر فضا را به سمت تعامل پیش ببریم. البته در این تعامل طبیعتا سنگینی کفه به طرف سرمربی تیم خواهد بود. امیدوارم شرایط به گونه‌ای پیش برود که هم حرف آقای بختیاری‌زاده که به دنبال انضباط است حفظ شود و هم به سمت بهبود شرایط برویم. تنبیه از آگاه کردن آمده و اگر یک فرد از خطای خود آگاه شود این نقطه پیشرفت خواهد بود.

تاجرنیا همچنین با تاکید بر حمایت از نظر سرمربی استقلال اظهار داشت: با روحیه‌ای که از سهراب بختیاری‌زاده می‌شناسم، تنبیهی که او انجام می‌دهد با نگاه آگاه‌سازی است نه لجبازی. وقتی نیت درست باشد، اگر فضا به سمت آگاه‌سازی و پیش برود، او هم می‌تواند با شجاعت نقطه نظر خود را اصلاح کند.

رئیس هیئت مدیره استقلال با اعلام احضار کاپیتان این تیم گفت: اولین بحثی که درباره آقای حردانی داشتیم فراخواندن او به کمیته انضباطی باشگاه بود. کمیته انضباطی استقلال متشکل از چهره‌های مستقل قضایی است. فارغ از نظرات، تصمیم این کمیته برای همه ما لازم الاجراست و بازیکن، مدیر و یا سرمربی آن را دنبال می‌کنند. اگر فصل الخطاب را رویه قانونی بدانیم، این ماجرا در نهایت به سرانجام خوبی خواهد رسید.

او در پایان در پاسخی به سوالی مبنی بر شباهت‌های ماجرای رامین رضاییان و صالح حردانی گفت: من امیدوارم که این اتفاق نیفتد. در سهراب بختیاری‌زاده نگاه فردگرایانه، لجبازی یا اثبات خود نمی‌بینم.

منبع: فارس

برچسب ها: سهراب بختیاری زاده ، استقلال ، علی تاجرنیا ، صالح حردانی
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