در ملاقات مردمی امروز عدلیه گلستان، تعدادی از شاکیان پرونده خالی‌فروشی طلا در گرگان به نمایندگی از ۱۲۰ شاکی این پرونده با محمود اسپانلو رئیس کل دادگستری استان گلستان دیدار و مطالبات و دغدغه‌های خود درباره روند رسیدگی به پرونده را مطرح کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود اسپانلو رئیس کل دادگستری گلستان پس از شنیدین مطالبات شاکیان برای اطلاع از آخرین وضعیت پرونده، تلفنی با رئیس شعبه کیفری دو رسیدگی‌کننده به پرونده، گفتگو و مطالب و دغدغه های آنها را به قاضی پرونده منتقل کرد.

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین، با توجه با اهمیت پروندهای کثیرالشاکی و دفاع موثر دادستان از کیفرخواست صادره ، از دادسرای مرکز استان خواست، نماینده مطلع دادستانی با حضور در دادگاه، به‌صورت ویژه پیگیر حقوق شاکیان و صیانت از حقوق آنان باشد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پرونده خالی‌فروشی طلا در گرگان ۱۲۰ شاکی دارد و برای تامین حقوق شاکیان ، پیش از این، سه ملک متعلق به متهمان، توقیف شده است.
محمود اسپانلو افزود: بر اساس شکایت‌های ثبت‌شده، مطالبات شاکیان شامل یازده و نیم کیلوگرم طلای آب‌شده و تعدادی سکه است.

منبع : دادگستری

برچسب ها: دادگستری ، شاکیان ، طلا
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پیگیری تلفنی پرونده کثیرالشاکی خالی‌فروشی طلا و مأموریت ویژه به دادستانی برای صیانت از حقوق ۱۲۰ شاکی پرونده
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پیگیری تلفنی پرونده کثیرالشاکی خالی‌فروشی طلا و مأموریت ویژه به دادستانی برای صیانت از حقوق ۱۲۰ شاکی پرونده