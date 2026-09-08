باشگاه خبرنگاران جوان - محمود اسپانلو رئیس کل دادگستری گلستان پس از شنیدین مطالبات شاکیان برای اطلاع از آخرین وضعیت پرونده، تلفنی با رئیس شعبه کیفری دو رسیدگیکننده به پرونده، گفتگو و مطالب و دغدغه های آنها را به قاضی پرونده منتقل کرد.
رئیس کل دادگستری گلستان همچنین، با توجه با اهمیت پروندهای کثیرالشاکی و دفاع موثر دادستان از کیفرخواست صادره ، از دادسرای مرکز استان خواست، نماینده مطلع دادستانی با حضور در دادگاه، بهصورت ویژه پیگیر حقوق شاکیان و صیانت از حقوق آنان باشد.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پرونده خالیفروشی طلا در گرگان ۱۲۰ شاکی دارد و برای تامین حقوق شاکیان ، پیش از این، سه ملک متعلق به متهمان، توقیف شده است.
محمود اسپانلو افزود: بر اساس شکایتهای ثبتشده، مطالبات شاکیان شامل یازده و نیم کیلوگرم طلای آبشده و تعدادی سکه است.
منبع : دادگستری