مجله فرانس فوتبال اسامی نامزدهای توپ طلا را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرانس فوتبال روند معرفی نامزد‌های جوایز توپ طلای ۲۰۲۶ را آغاز کرد و اسامی نامزد‌های بخش‌های مختلف این مراسم اعلام شده‌اند. هفتادمین دوره مراسم توپ طلا روز ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ (چهارم آبان) در لندن شکل می‌گیرد و عملکرد بازیکنان، مربیان و باشگاه‌ها در فاصله سوم آگوست ۲۰۲۵ تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ در ارزیابی نهایی در نظر گرفته می‌شود. رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در این بازه قرار داشته و نقش مهمی در انتخاب برندگان خواهد داشت.

بهترین بازیکن مرد

اسامی نامزد‌های توپ طلا در بخش مردان عبارتند از: جود بلینگام (انگلیس، رئال مادرید)، پائو کوبارسی (اسپانیا، بارسلونا)، مارک کوکوریا (اسپانیا، رئال مادرید)، عثمان دمبله (فرانسه، پاری‌سن‌ژرمن)، لوئیس دیاس (کلمبیا، بایرن مونیخ) و برونو فرناندس (پرتغال، منچستریونایتد)، ارلینگ هالند (نروژ، منچسترسیتی)، گابریل ماگالائیش (برزیل، آرسنال)، هری کین (انگلیس، بایرن مونیخ)، اشرف حکیمی (مراکش، پاری‌سن‌ژرمن)، لامین یامال (اسپانیا، بارسلونا)، خویچا کواراتسخلیا (گرجستان، پاری‌سن‌ژرمن)، مارکینیوش (برزیل، پاری‌سن‌ژرمن)، سادیو مانه (سنگال، النصر)، لائوتارو مارتینس (آرژانتین، اینتر)، کیلیان امباپه (فرانسه، رئال مادرید)، نونو مندس (پرتغال، پاری‌سن‌ژرمن) و لیونل مسی (آرژانتین، اینتر میامی)، مایکل اولیسه (فرانسه، بایرن مونیخ)، ژائو نوس (پرتغال، پاری‌سن‌ژرمن)، ویلیان پاچو (اکوادور، پاری‌سن‌ژرمن)، خولین کینیونس (مکزیک، القادسیه)، دکلان رایس (انگلیس، آرسنال) و رودری (اسپانیا، بارسلونا)، فابین رویس (اسپانیا، پاری‌سن‌ژرمن)، فران تورس (اسپانیا، پاری‌سن‌ژرمن)، ویلیام سالیبا (فرانسه، آرسنال)، دایو اوپامکانو (فرانسه، بایرن مونیخ)، وینیسیوس جونیور (برزیل، رئال مادرید) و ویتینیا (پرتغال، پاری‌سن‌ژرمن).

بهترین بازیکن زن

در بخش توپ طلای زنان ۳۰ بازیکن برای کسب این جایزه رقابت می‌کنند. غیبت آیتانا بونماتی، برنده ۳ دوره اخیر، یکی از مهم‌ترین نکات فهرست امسال است و به این ترتیب یک بازیکن جدید توپ طلای زنان را به دست خواهد آورد.

نامزد‌های بهترین بازیکنان زن توپ طلا عبارتند از:

سلما باشا، باربرا باندا، کلارا بوهل، اسمی بروگتس، ماریونا کالدنتی، اسکارلت کامبروس، کرستین کاسپاریج، تموا چاویندا، کاتا کول، ملچی دومورنا، کارولین گراهام هانسن، الکس گرینوود، پاتری گویخارو، پرنیله هاردر، یویی هاسگاوا، رز لاول، الکسیا پوتیاس، اوا پاجور، کلودیا پینا، سالما پارایوئلو، مپی لئون، اونا باتیه، ویویان میدما، لیندسی هیپس، خدیجه شاو، آلسییا روسو، وندیه رنار، آماندا گوتیرس، کارولین ویر و لیا ویلیامسون

بهترین استعداد جوان

در بخش بهترین استعداد جوان مردان، کریم آلاج‌بگوویچ، یان دیومانده، پائو کوبارسی، لِنارت کارل، الی جونیور کروپی، لامین یامال، ابراهیم مازا، یوهان مانزامبی و وارن زائر امری نامزد شده‌اند. یامال که پیش از این ۲ بار جایزه کوپا را کسب کرده، برای سومین عنوان متوالی خود در این بخش رقابت می‌کند.

در بخش بهترین استعداد جوان زنان ویرله بورمان، ویکی لوپس، فلیسیا شرودر، کلارا سرراجوردی و لیلی یوهانس نامزد شده‌اند.

بهترین دروازه‌بان

رقابت برای جایزه بهترین دروازه‌بان مردان با حضور یاسین بونو، تیبو کورتوا، گرگور کوبل، خوان گارسیا، ادوار مندی، امیلیانو مارتینس، داوید رایا، ووزینیا، اونای سیمون و ماتوی سافونوف برگزار خواهد شد. در بخش زنان آن‌کاترین برگر، کاتا کول، هانا همپتون، لورنا و آیاکا یاماشیتا نامزد هستند.

بهترین مربی

فرانس فوتبال همچنین نامزد‌های جایزه بهترین مربی مردان را معرفی کرده. میکل آرتتا، لوئیس دلافوئنته، اونای امری، ونسان کمپانی و لوئیس انریکه در این بخش حضور دارند. در بخش بهترین مربی زنان جاناتان خیرالدس، آندری یگلرتز، نیلس نیلسن، پره رومئو و النا سادیکو نامزد شده‌اند. عدم حضور هانسی فلیک از نکات جالب توجه این لیست بود.

برترین باشگاه

در بخش بهترین باشگاه مردان، آرسنال، بایرن مونیخ، بودوگلیمت، فلامنگو و پاری‌سن‌ژرمن نامزد شده‌اند. در بخش زنان بارسلونا، بایرن مونیخ، کلوب آمریکا، منچسترسیتی و المپیک لیون برای کسب عنوان بهترین باشگاه سال رقابت می‌کنند.