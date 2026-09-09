سردبیر برنامه «قرارگاه جنگ» از حضور کارشناس مجری یمنی به برنامه با توجه به برجسته شدن اخبار و تحولات مربوط به یمن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مهدی قریشی، سردبیر برنامه «قرارگاه جنگ» شبکه افق از حضور کارشناس مجری یمنی با توجه به برجسته شدن اخبار و تحولات مربوط به یمن خبر داد و گفت: به زودی از کارشناس مجری یمنی در برنامه استفاده خواهیم کرد. 

قریشی درباره دلایل استفاده از کارشناسان جوان در برنامه زنده گفت: ما علاوه‌بر رسالت اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و روشنگری، وظیفه داریم نسل جدیدی را برای کارشناسی، تحلیل و خبرنگاری به جامعه رسانه معرفی کنیم.

سردبیر برنامه «قرارگاه جنگ» از سیاست اصلی برنامه گفت و تاکید کرد: تلاش ما این بوده که به مسائل داخلی و سیاست داخلی ورود نشود؛ چراکه سیاست کلی برنامه، مباحث مربوط به بین‌الملل و اتفاقات آن سوی مرز است. هرچند برخی کارشناسان نقطه نظراتی داشتند، اما تلاشمان عدم ورود به این مباحث است، تا از رسالت اصلی‌مان مبنی بر دشمن‌شناسی و رویداد‌های مرتبط با جنگ دور نشویم. 

وی خاطرنشان کرد: با شروع جنگ تحمیلی سوم برنامه «قرارگاه جنگ» اخبار و رویداد‌های جنگ در حوزه بین‌الملل و مرتبط با جنگ تحمیلی سوم را پوشش می‌دهد. این برنامه بسته‌های متعدد خبری و کارشناس مجریانی برای تحلیل مسائل آمریکا، اروپا و ناتو، رژیم صهیونیستی، ترکیه، روسیه و بعد‌ها یمن و لبنان در نظر گرفته است. ترکیب این اخبار و تحلیل یک تصویر روشن از واقعیت به مخاطب نشان می‌دهد.

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برچسب ها: روایت جنگ ، جنگ تحمیلی سوم ، شبکه افق
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