جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از کشف یک محموله لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان پارسیان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی عزیزیان در تشریح جزئیات خبر اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف صیانت از اقتصاد ملی، ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی لاورچهو شهرستان پارسیان حین کنترل محور مواصلاتی پارسیان به سمت بندر لنگه، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون حامل محموله‌ای عظیم از کالای قاچاق شدند.

وی افزود: در جریان بازرسی دقیق این خودرو، تعداد ۳۹۰ قلم از انواع لوازم یدکی خودرو‌های سنگین که فاقد هرگونه مجوز قانونی و گمرکی بودند، کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به ارزیابی‌های کارشناسان اقتصادی، ارزش مالی محموله کشف‌شده را معادل ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام و بیان داشت: در این راستا، یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردید.

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان با اشاره به اهمیت این عملیات در صیانت از حقوق تولیدکنندگان داخلی و مقابله با ورود کالای غیرقانونی، اظهار داشت: پلیس با برخورد قاطع با عاملین ورود کالای قاچاق به کشور، از حاکمیت اقتصادی دفاع می‌کند و از هرگونه تلاش برای ورود کالای غیرقانونی به کشور جلوگیری خواهد کرد.

برچسب ها: قطعات خودرو ، محموله ، قاچاق
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