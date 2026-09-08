باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا گفت شروط آمریکا در مذاکرات تجاری نشان می‌داد واشنگتن به‌دنبال افزایش وابستگی کانادا بوده، نه یک شراکت اقتصادی واقعی. او تأکید کرد توافقی عادلانه و سودمند برای هر دو کشور همچنان ممکن است.

کارنی گفت کانادا برای توافقی بلندمدت و احترام به حاکمیت و فرهنگ خود تلاش کرد، اما در نهایت به‌دلیل نبود توافقی عادلانه از مذاکرات کنار کشید. او همچنین تأکید کرد کانادا تعرفه‌های جدید آمریکا را «دلار به دلار» پاسخ می‌دهد، اما قصد تشدید جنگ تجاری را ندارد.

این اظهارات همزمان با اجرای تعرفه‌های تلافی‌جویانه کانادا بر ۲۰ میلیارد دلار کالای آمریکایی مطرح شد؛ اقدامی که پس از وضع تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا بر برخی کالا‌های کانادایی صورت گرفت.

منبع: آناتولی