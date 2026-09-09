تیم فوتبال منچسترسیتی در هفته اول لیگ قهرمانان اروپا در خانه پورتو به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در یکی از حساس‌ترین بازی های هفته اول فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۶/۲۷ تیم فوتبال پورتو پرتغال در ورزشگاه خانگی اش دراگائو میزبان منچسترسیتی بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید، اما در نیمه دوم سیتیزن ها طوفانی شروع کردند و ارلینگ هالند در دقیقه ۴۷ گل نخست بازی را به ثمر رساند.

در ادامه پورتو برای زدن گل تساوی تلاش زیادی انجام داد، اما ارلینگ هالند در دقیقه ۱+۹۰ گل دوم خودش را زد تا امیدهای پورتو ناامید شود.

درنهایت شاگردان انزو مارسکا با نتیجه ۲ - ۰ به برتری رسیدند تا با ۳ امتیاز راهی انگلستان شوند.