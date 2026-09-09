تیم فوتبال منچسترسیتی در هفته اول لیگ قهرمانان اروپا در خانه پورتو به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در یکی از حساس‌ترین بازی های هفته اول فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۶/۲۷ تیم فوتبال پورتو پرتغال در ورزشگاه خانگی اش دراگائو میزبان منچسترسیتی بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید، اما در نیمه دوم سیتیزن ها طوفانی شروع کردند و ارلینگ هالند در دقیقه ۴۷ گل نخست بازی را به ثمر رساند.

در ادامه پورتو برای زدن گل تساوی تلاش زیادی انجام داد، اما ارلینگ هالند در دقیقه ۱+۹۰ گل دوم خودش را زد تا امیدهای پورتو ناامید شود.

درنهایت شاگردان انزو مارسکا با نتیجه ۲ - ۰ به برتری رسیدند تا با ۳ امتیاز راهی انگلستان شوند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: لیگ قهرمانان اروپا ، پورتو ، منچسترسیتی
خبرهای مرتبط
قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد
سیدبندی نهایی لیگ قهرمانان اروپا ۲۷ - ۲۰۲۶ مشخص شد
رسمی؛ بوسکتس به بارسلونا بازگشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اسامی نهایی نامزدهای توپ طلا اعلام شد/ مسی دوباره برگشت
۴ روز سرنوشت‌ساز برای استقلال؛ پیکان در لیگ، السد در آسیا
بهره‌برداری از ورزشگاه آزادی در اواخر پاییز
السد با چه شرایطی به مصاف استقلال می‌آید؟
شکست پرسپولیس مقابل پارس جنوبی در دیدار تدارکاتی
تاجرنیا: خلیفه و گودرزی در نیم فصل به استقلال ملحق می شوند
استقلال برای السد چقدر آماده است؟
تاجرنیا: از تصمیم بختیاری زاده درخصوص حردانی حمایت می‌کنم
پورتو ۰ - ۲ منچسترسیتی/ طوفان ارلینگ هالند در پرتغال + فیلم
پای زارع بخیه شد/ عمری کمتر از ۳ هفته دیگر برمی‌گردد
آخرین اخبار
رئال مادرید ۲ - ۱ اینتر/ پیروزی کهکشانی ها در شب پرهیجان سانتیاگو برنابئو + فیلم
پیروزی دورتموند با نقش اولی سرهو گیراسی/ بتیس در خانه لیل برنده شد
پورتو ۰ - ۲ منچسترسیتی/ طوفان ارلینگ هالند در پرتغال + فیلم
پای زارع بخیه شد/ عمری کمتر از ۳ هفته دیگر برمی‌گردد
تاجرنیا: خلیفه و گودرزی در نیم فصل به استقلال ملحق می شوند
اسامی نهایی نامزدهای توپ طلا اعلام شد/ مسی دوباره برگشت
تاجرنیا: از تصمیم بختیاری زاده درخصوص حردانی حمایت می‌کنم
شکست پرسپولیس مقابل پارس جنوبی در دیدار تدارکاتی
بهره‌برداری از ورزشگاه آزادی در اواخر پاییز
السد با چه شرایطی به مصاف استقلال می‌آید؟
استقلال برای السد چقدر آماده است؟
۴ روز سرنوشت‌ساز برای استقلال؛ پیکان در لیگ، السد در آسیا
پیاتزا: برای عبور از چین باید تمرکز کامل داشته باشیم
شکایت تراکتور از باشگاه پرسپولیس
اسبقیان: هاکی باید به سکو‌های جهانی برسد
علی‌آبادی و نورالهی نواب رئیس فدراسیون هاکی شدند
اعتراض تراکتور به محرومیت ۴ماهه خداداد عزیزی
سند ملی آمایش سرزمینی ورزش کشور تصویب شد
جلسه هماهنگی سرپرستان کشور‌ها در ناگویا نیمه تمام ماند
برنز ریکرو بانوان ایران در رقابت های جهانی هند
سرمربی تیم هندبال سپاهان: به دنبال تکرار قهرمانی هستیم+ فیلم
عالیشاه: من را براساس چه مستنداتی محروم کردند؟
ذهنیت مردم را در مورد خداداد خراب کردند/خلیل زاده بابت جلوگیری از فحاشی ها ناراحت است
مدیرعامل گل گهر سیرجان: هیچ سندی در مورد فحاشی عالیشاه وجود ندارد
پنالتی برای پرسپولیس رخ نداد/ حیدری قضاوت تاثیرگذاری نداشت
موتور پرسپولیس با تعویض‌های تارتار روشن شد/ اورونوف دیگر تاثیرگذار نیست