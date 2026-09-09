تیم فوتبال دورتموند در خانه خود موفق شد در هفته اول لیگ قهرمانان اروپا ویارئال را مغلوب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم فوتبال دورتموند در هفته اول فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۶/۲۷ در ورزشگاه خانگی اش سیگنال ایدونا پارک میزبان ویارئال بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید، اما در نیمه دوم ۲ تیم بازی هجومی تری از خود به نمایش گذاشتند.

در دقیقه ۵۳ رناتو ویگا مدافع پرتغالی ویارئال به اشتباه دروازه خودی را باز کرد.

در دقیقه ۶۶ سانتیاگو مورینیو گل تساوی بخش را زد.

سرهو گیراسی ستاره گینه ای دورتموند در دقایق ۸۰ و ۸۵ موفق شد ۲ بار دروازه ویارئال را باز کند.

درحالی که ویارئال برای جبران گل های خورده تلاش می کرد در دقیقه ۳ +۹۰ سرهو گیراسی به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا نقش اول این دیدار او باشد.

در پایان این دیدار با برتری ۳ - ۲ دورتموند به پایان رسید.

در سایر دیدار‌ها استون ویلا با نتیجه ۳ - ۲ در خانه کلوب بروژ به پیروزی رسید.

آ. ا.ک آتن یونان در خانه با یک گل لاسک اتریش را بدرقه کرد.

رئال بتیس در خانه لیل به برتری ۳ - ۲ دست یافت.