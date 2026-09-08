باشگاه خبرنگاران جوانـ رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، در جلسه ستاد توسعه فرصت‌های اقتصادی مرزهای استان، بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های مرزی به موتور محرک توسعه اقتصادی در سطح استان و کشور تأکید کرد. وی با اشاره به اهمیت استراتژیک مرز بازرگان، اظهار کرد: این منطقه قرار است فراتر از یک مرز سنتی، به یک قطب اقتصادی فعال تبدیل شود که نگاه کل کشور را به خود معطوف خواهد کرد.

از تفاهم‌نامه ۳۴ ماده‌ای تا رفع موانع بوروکراتیک

استاندار آذربایجان غربی در این نشست با اشاره به تدوین برنامه‌ای عملیاتی برای مرز بازرگان، گفت: اقدامات مربوط به این تفاهم‌نامه در قالب ۳۴ اقدام مشخص تهیه شده است.

وی افزود: هدف ما این است که این مصوبات از حالت تئوری خارج شده و به‌صورت اجرایی روی کار بیایند.

رحمانی با اشاره به چالش‌های موجود، تأکید کرد: برای موفقیت این طرح‌ها، هماهنگی میان کمیسیون‌ها و رفع بوروکراسی‌های اداری الزامی است تا هر یک از این اقدامات جایگاه قانونی و عنوان مصوب خود را در ساختار دولت پیدا کنند.

پروژه قطار سریع‌السیر؛ مسیر استراتژیک چین به تهران

یکی از مهم‌ترین محورهای گفتگو در این جلسه، طرح توسعه مسیر ریلی مرند به چشمه ثریا و ایواوغلی بود.

رحمانی با توصیف اهمیت این پروژه، افزود: این مسیر که بخشی از شبکه حمل‌ونقل شرق به غرب محسوب می‌شود، از چین وارد خاک ایران شده و از مسیر تهران و تبریز، مرند را به سمت مرزهای غربی متصل می‌کند.

وی گفت: این پروژه تنها یک طرح زیرساختی نیست، بلکه به‌تنهایی یک منبع توسعه پایدار برای استان و کل کشور خواهد بود.

استاندار با اشاره به طرح‌های بزرگ در منطقه، بر ضرورت توسعه همه‌جانبه تأکید کرد و گفت: هدف ما تنها رونق یافتن مرز بازرگان نیست؛ بلکه می‌خواهیم با هماهنگی تمامی شهرستان‌های هم‌جوار، یک موقعیت منطقه‌ای ایجاد کنیم که زندگی تمام مردم استان تحت‌الشعاع مثبت آن قرار گیرد.

در بخش دیگری از این نشست، استاندار ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی قرارگاه حمزه در تأمین امنیت مرزها، از همکاری نزدیک نهادهای امنیتی در مسیر توسعه اقتصادی تجلیل کرد.

همچنین جهت تسریع در پیگیری مصوبات استراتژیک، از سردار جهانبخش که به زودی از خدمت بازنشسته می‌شوند، دعوت شد تا به عنوان مشاور استاندار در پیگیری تخصصی این مصوبات و پروژه‌های کلیدی استان فعالیت کنند.

در پایان این نشست، استاندار آذربایجان غربی با نگاهی آینده‌نگرانه و با تأکید بر اهمیت این مقطع زمانی، این روند تحولی را یک فرصت بی‌بدیل توصیف کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته، تأکید کرد: این مسیر که اکنون پیش رو داریم، یک گام بسیار بزرگ است که تمام ابعاد استان را متحول خواهد کرد و این پروژه، موتور محرکی است که مستقیماً به قلب اقتصاد کشور متصل می‌شود.

رحمانی با قدردانی از توجه دولت مرکزی و به‌ویژه دکتر پزشکیان به این طرح‌ها، هشدار داد: اگر ما در این مسیر به خوبی ظاهر نشویم در واقع به دیگران نیز ظلم کرده‌ایم؛ چرا که موفقیت در این پروژه الگویی برای سایر استان‌ها خواهد بود و آن‌ها نیز از این تحول بهره‌مند خواهند شد.

وی در پایانی بر ضرورت تلاش شبانه‌روزی و پذیرش مسئولیت جمعی تأکید کرد و افزود: ما در آستانه یک فصل جدید هستیم؛ فصلی که در آن دولت تغییرات بنیادین در مرزها ایجاد می‌کند. این کار فراتر از مدیریت یک مرز ساده است و ما باید با پرسشگری و بررسی دقیق همه جوانب، از این فرصت استفاده کنیم. اطمینان دارم اگر با کیفیت بالا عمل کنیم این اقدامات گواهی بر آینده‌ای روشن خواهد بود؛ این کارهای بزرگی است که باید انجام شود و همه باید مسئولیت خود را در این مسیر بپذیرند.