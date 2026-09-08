باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان روز سهشنبه گفت که آلمان موشکهای پاتریوت بیشتری از ذخایر ملی خود به اوکراین تحویل خواهد داد.
پیستوریوس در یک ویدئوکنفرانس با حضور وزیران دفاع کشورهای حامی اوکراین گفت: «تصمیم گرفتم موشکهای رهگیر PAC-۲ را که اوکراین بهطور فوری به آنها نیاز دارد، از ذخایر ارتش آلمان در اختیار این کشور قرار دهم.»
او همچنین اعلام کرد آلمان ارسال موشکهای هوابههوا به اوکراین را افزایش خواهد داد و به تحویل پهپادها و مهمات دوربرد به این کشور ادامه میدهد.
منبع: رویترز