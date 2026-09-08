باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - پیروز قربانی سرمربی آلومینیوم اراک پس از بازی مقابل استقلال در نشست خبری اعلام کرد که با جدایی محمد خلیفه و بهرام گودرزی در نیم فصل و پیوستن این بازیکنان به استقلال مخالف است.
علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در گفتوگو با برنامه شبهای فوتبالی شبکه ورزش سیما گفت: آقای پیروز قربانی از پیشکسوتان و بازیکنان خوب و بااخلاق استقلال بودهاند. زمانی هم که هدایت آلومینیوم را برعهده گرفتند، خودم به ایشان تبریک گفتم. خوشحالم که مکتب استقلال به شکلی مربیپرور بوده که امروز بخش قابل توجهی از مربیان شاغل در لیگ، سابقه حضور در این باشگاه را دارند.
او ادامه داد: در این موضوع باید میان وظایف مدیریت باشگاه و مسائل فنی تفکیک قائل شویم. انتقال بازیکن و توافق درباره قرارداد، موضوعی مدیریتی است که میان باشگاهها شکل میگیرد. سرمربی میتواند نظر فنی خود را اعلام کند، اما اجرای تعهدات قراردادی در حوزه مسئولیت مدیریت دو باشگاه قرار دارد.
تاجرنیا با تأکید بر وجود اسناد رسمی میان طرفین اظهار داشت: ما هم تفاهمنامه داریم، هم قرارداد و هم بخشی از پیشپرداختهای مربوط به بازیکنان را انجام دادهایم. همین امروز نیز بخشی از این پیشپرداخت در قالب تعهد و چک پرداخت شده است؛ بنابراین باشگاه آلومینیوم نمیتواند توافق انجامشده را نادیده بگیرد.
رئیس هیئت مدیره استقلال افزود: قانون، مسائل حقوقی و اخلاق حرفهای حکم میکند که طرفین به تعهداتی که پذیرفتهاند پایبند بمانند. ما زمانی این توافق را با آلومینیوم انجام دادیم که این باشگاه به منابع مالی نیاز داشت و انجام این انتقال توانست به آنها کمک کند. استقلال نیز مسئولیتهایی را که در برابر باشگاه آلومینیوم داشته، انجام داده است.
تاجرنیا درباره شرایط فعلی دو بازیکن گفت: خوشحالم که آلومینیوم شرایط خوبی در جدول دارد و دوست دارم خلیفه و گودرزی تا زمانی که برای این تیم بازی میکنند، بهترین عملکرد خود را ارائه بدهند. آنها در حال حاضر بازیکنان آلومینیوم هستند و باید با تمام توان برای تیمشان بازی کنند، اما طبق قراردادهایی که هم با باشگاه و هم با خود بازیکنان داریم، متعلق به استقلال هستند و از نیمفصل در خدمت ما خواهند بود.
رئیس هیئتمدیره استقلال در پاسخ به این پرسش که پرداخت جدید باشگاه مربوط به محمد خلیفه و بهرام گودرزی بوده است، گفت: بله، این پرداخت برای همین دو بازیکن بوده است. تعهداتمان در برابر باشگاه آلومینیوم را انجام دادهایم و پرداختی که به آن اشاره کردم، مربوط به خود بازیکنان بوده است.