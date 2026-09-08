باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به دستاورد امروز دلاوران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: برنامهٔ زیردریایی‌های هوشمند آمریکا ناک اوت شد.

در تصویر این پست به طعنه نوشته شده است که پیشرفته‌ترین ربات زیردریایی هوشمند (UUV) ایالات متحده توسط نیروی دریایی سپاه غافلگیر و شکار شده است.

در تصویر همچنین به ناک اوت شدن و ضربه خوردن برنامه‌های گستردهٔ زیردریایی‌های بدون سرنشین آمریکا اشاره دارد.

همچنین، از فضاسازی کمیک برای نشان دادن حضور غافلگیرکنندهٔ دلاوران سپاه پاسداران در کنار تجهیزات آمریکایی و اشراف بر خلیج فارس و تنگه هرمز استفاده شده است.