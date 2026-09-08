باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به اهمیت گردشگری زیارتی برای جمهوری اسلامی ایران گفت: گردشگری زیارتی برای ما فقط یک موضوع گردشگری نیست، بلکه از موضوعات بسیار مهم فرهنگی و دینی به شمار میرود.
وی درباره سفر رئیس جمهور به هند برای شرکت در اجلاس بریکس گفت: این سفر که انشاءالله روز جمعه یا شنبه انجام خواهد شد، سفری بسیار مهم است؛ چراکه ترتیبات چندجانبه از جمله سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به گسترش فعالیتهای این دو مجموعه در سالهای اخیر در حوزههای مختلف اقتصادی و تجاری اظهار داشت: باید از این فرصتها هم برای رایزنیهای دوجانبه با کشورهای عضو این دو نهاد و هم برای تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم.
منبع: ایرنا