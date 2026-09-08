سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: سفر رئیس‌جمهور به هند که روز جمعه یا شنبه انجام خواهد شد، سفری بسیار مهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به اهمیت گردشگری زیارتی برای جمهوری اسلامی ایران گفت: گردشگری زیارتی برای ما فقط یک موضوع گردشگری نیست، بلکه از موضوعات بسیار مهم فرهنگی و دینی به شمار می‌رود.

وی درباره سفر رئیس جمهور به هند برای شرکت در اجلاس بریکس گفت: این سفر که ان‌شاءالله روز جمعه یا شنبه انجام خواهد شد، سفری بسیار مهم است؛ چراکه ترتیبات چندجانبه از جمله سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به گسترش فعالیت‌های این دو مجموعه در سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری اظهار داشت: باید از این فرصت‌ها هم برای رایزنی‌های دوجانبه با کشور‌های عضو این دو نهاد و هم برای تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، اجلاس بریکس
خبرهای مرتبط
هشدار ایران به کره جنوبی: مشارکت نظامی در خلیج فارس حمایت از متجاوز است
بقائی: آمریکا جنگ را آغاز کرده، اما انتظار دارد تمام جهان هزینه آن را بپردازد
سخنگوی وزارت امور خارجه:
توافق با عمان بر سر تنگه هرمز به‌زودی نهایی می‌شود/ ناامن شدن خلیج فارس در نتیجه اقدامات قهری آمریکاست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پاسخ پزشکیان به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا: مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان ادامه می‌دهیم
سخنگوی قرارگاه خاتم: اگر آمریکا نفتکش‌های ما را بزند منافع آنها را منهدم می‌کنیم
ایران: آژانس در برابر حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران مسئولیت دارد
سرلشکر ایزدی: نیرو‌های مسلح اشراف کامل بر تنگه هرمز دارند
اکثر مشکلات پدیده شاندیز حل شده است/ جلسه با وزیر ورزش برای بررسی شکایات فدراسیون‌ها
عراقچی: راه‌حل بازگشت تنگه هرمز به وضعیت عادی، بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است
شکار یک فروند زیردریایی هوشمند دشمن در تنگه هرمز
پزشکیان: ظرفیت حوزه‌های علمیه بانوان باید در خدمت حل مسائل فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد
آن‌چه باید از Dive‑LD، زیردریایی هوشمند و بدون‌سرنشین آمریکا بدانید
قالیباف: برنامه زیردریایی‌های هوشمند آمریکا ناک اوت شد
آخرین اخبار
هشدار فوری سپاه در واکنش به حمله آمریکا به نفتکش‌های ایران
بقائی: سفر رئیس‌جمهور به هند برای شرکت در اجلاس بریکس بسیار مهم است
سخنگوی سپاه: هیچ فناوری پیشرفته‌ای توان عبور از لایه‌های رصدی ما در تنگه هرمز را ندارد
قالیباف: برنامه زیردریایی‌های هوشمند آمریکا ناک اوت شد
سخنگوی قرارگاه خاتم: اگر آمریکا نفتکش‌های ما را بزند منافع آنها را منهدم می‌کنیم
کنایه عراقچی به «راه‌حل خلاقانه» آمریکا؛ جدی می‌فرمایید؟!
دیدار‌های سفیران و نمایندگان دیپلماتیک با عراقچی
انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ1 توسط سپاه
ایران در شورای حکام: توانمندی هسته‌ای کشور با حمله و ترور از بین نمی‌رود
آن‌چه باید از Dive‑LD، زیردریایی هوشمند و بدون‌سرنشین آمریکا بدانید
شکار یک فروند زیردریایی هوشمند دشمن در تنگه هرمز
پزشکیان: احداث مسیر‌ها باید مطابق با استاندارد‌ها باشد
تأکید سران قوا بر تحکیم وحدت ملی و صیانت از اقتدار ایران
مهم‌ترین تهدید مشترک امنیتی ایران و کشور‌های منطقه، اقتدارگرایی و توسعه‌طلبی بی‌حد و مرز اسرائیل است
طرح‌های محیط‌زیستی و حکمرانی آب باید مبتنی بر نیازسنجی اقلیمی باشد
سرلشکر ایزدی: نیرو‌های مسلح اشراف کامل بر تنگه هرمز دارند
ایران: آژانس در برابر حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران مسئولیت دارد
پزشکیان: ظرفیت حوزه‌های علمیه بانوان باید در خدمت حل مسائل فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد
پزشکیان: تلاش می‌کنیم با کمترین فشار بر زیرساخت‌ انرژی، زمستان را بگذرانیم
عراقچی: راه‌حل بازگشت تنگه هرمز به وضعیت عادی، بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است
پاسخ پزشکیان به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا: مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان ادامه می‌دهیم
اعلام وصول ۴ سوال ملی نمایندگان از وزرای نفت و ارتباطات
طائب: ارتشی که مدارس و مراسم عروسی را هدف قرار می‌دهد، ابرقدرت نیست
اکثر مشکلات پدیده شاندیز حل شده است/ جلسه با وزیر ورزش برای بررسی شکایات فدراسیون‌ها
انتخاب ۷ نفر از نمایندگان مجلس برای عضویت در مجمع مجالس آسیایی (APA)
۵۰۰ سایت ارتباطی در جنگ رمضان تخریب شد/ رشد ۹ درصدی پوشش ارتباطی در کشور
مخالفت مجلس و دیوان محاسبات با طرح دولت برای یکسان‌سازی تعرفه خودروهای وارداتی
نیکزاد خطاب به ترامپ: خروج از جنگی که عرصه مگس‌ها نیست بهترین انتخاب برای شماست
قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر ارتباطات
حضور قالیباف در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)