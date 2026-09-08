حوالی ساعت ۲۱:۴۵ صدای انفجار در جاسک شنیده شده است. منابع محلی می‌گویند صدا از سمت دریا و در نزدیکی منطقه سنگ‌سیاه به گوش رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار از حوالی ساحل جاسک خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها حوالی ساعت ۲۱:۴۵ صدای انفجار در جاسک شنیده شده است. منابع محلی می‌گویند صدا از سمت دریا و در نزدیکی منطقه سنگ‌سیاه به گوش رسیده است.

پایگاه صهیونیستی آی‌۲۴: نیروهای آمریکایی در حال حمله به نفتکش‌های ایران در تنگه هرمز هستند

استانداری هرمزگان: اصابتی در شهرستان رخ نداده است

همزمان با ادامه درگیری‌ها در محدوده تنگه هرمز، شامگاه سه‌شنبه صدای انفجار در شهرستان جاسک شنیده شد؛ با این حال، طبق اعلام استانداری هرمزگان، اصابتی در محدوده شهرستان جاسک رخ نداده و صداهای شنیده‌شده مرتبط با درگیری‌ها در دریا بوده است.

برچسب ها: صدای انفجار ، ساحل جاسک ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
مرگ صدها عروس در هرمزگان
علت توقیف کشتی چینی در جاسک از زبان فرماندار
احتمال شنیده شدن صدای انفجار طی برگزاری یک رزمایش در منطقه ماهشهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پرونده قضایی حمله آمریکا به مراسم عروسی کوهستک تشکیل شد
صدای انفجار از حوالی ساحل جاسک
لاشه پورپویز بدون باله هند-آرام در ساحل بندرعباس مشاهده شد
شکستن محاصره دریایی توسط صیادان هرمزگانی؛ هراسی از آمریکا نیست
هشدار هواشناسی در هرمزگان
پرواز‌های خارجی فرودگاه قشم از سر گرفته شد
برپایی نمایشگاه ویژه بازگشایی مدارس در بندرعباس از فردا
۷ پل آسیب‌دیده هرمزگان تا پایان شهریورماه آماده بهره‌برداری می‌شود
محموله ۲۰۰ میلیاردی قطعات خودرو به مقصد نرسید
آخرین اخبار
صدای انفجار از حوالی ساحل جاسک
محموله ۲۰۰ میلیاردی قطعات خودرو به مقصد نرسید
شکستن محاصره دریایی توسط صیادان هرمزگانی؛ هراسی از آمریکا نیست
هشدار هواشناسی در هرمزگان
برپایی نمایشگاه ویژه بازگشایی مدارس در بندرعباس از فردا
پرواز‌های خارجی فرودگاه قشم از سر گرفته شد
لاشه پورپویز بدون باله هند-آرام در ساحل بندرعباس مشاهده شد
۷ پل آسیب‌دیده هرمزگان تا پایان شهریورماه آماده بهره‌برداری می‌شود
پرونده قضایی حمله آمریکا به مراسم عروسی کوهستک تشکیل شد
استاندار هرمزگان: نسخه واحد برای تأمین مسکن دهک‌های مختلف کارآمد نیست
بهسازی و رنگ‌آمیزی مدارس توکهور و هشتبندی در آستانه سال تحصیلی جدید
بازگشت ۴۱۱ هکتار زمین و ۱۱۰ همت سرمایه متوقف‌شده در جزیره کیش