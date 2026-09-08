باشگاه خبرنگاران جوان - سانهها از شنیده شدن صدای انفجار از حوالی ساحل جاسک خبر دادند. بر اساس این گزارشها حوالی ساعت ۲۱:۴۵ صدای انفجار در جاسک شنیده شده است. منابع محلی میگویند صدا از سمت دریا و در نزدیکی منطقه سنگسیاه به گوش رسیده است.
پایگاه صهیونیستی آی۲۴: نیروهای آمریکایی در حال حمله به نفتکشهای ایران در تنگه هرمز هستند
همزمان با ادامه درگیریها در محدوده تنگه هرمز، شامگاه سهشنبه صدای انفجار در شهرستان جاسک شنیده شد؛ با این حال، طبق اعلام استانداری هرمزگان، اصابتی در محدوده شهرستان جاسک رخ نداده و صداهای شنیدهشده مرتبط با درگیریها در دریا بوده است.