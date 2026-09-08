باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش فلایت‌رادار۲۴، یک مشکل فنی در سیستم کنترل ترافیک هوایی انگلیس روز سه‌شنبه باعث زمین‌گیر شدن ۴۲۵ پرواز در سراسر این کشور شد.

این اختلال پرواز‌ها در لندن، منچستر، بیرمنگام و اسکاتلند را تحت تأثیر قرار داد. شرکت ایزی‌جت با ۱۳۷ لغو پرواز بیشترین میزان لغو را داشت و پس از آن بریتیش ایرویز با ۱۱۱ لغو قرار گرفت. کی‌ال‌ام، یورووینگز و رایان‌ایر نیز به‌ترتیب ۲۶، ۲۲ و ۲۱ پرواز را لغو کردند.

به نوشته تلگراف، تجهیزات شرکت «ناتس» (NATS)، ارائه‌دهنده خدمات کنترل ترافیک هوایی انگلیس دچار نقص شد و منابع اعلام کردند این اختلال در پردازش داده‌ها اندکی پس از ساعت یک بعدازظهر رخ داده و موجب زمین‌گیر شدن صد‌ها پرواز شده است.

منبع: تلگراف