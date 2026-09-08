نیروی دریایی سپاه در پاسخ به اقدام بزدلانه ارتش تروریستی آمریکا در حمله به نفتکش‌های جمهوری اسلامی ایران هشدار فوری صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندهی نیروی دریایی سپاه در پاسخ به اقدام بزدلانه ارتش تروریستی امریکا در حمله به نفتکش های جمهوری اسلامی ایران  نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمدلله القاصم الجبارین و مبیر الظالمین 

با توجه به شرارت های ارتش تروریست امریکا در هدف قرار دادن چند فروند از نفتکش های جمهوری اسلامی ایران به تمامی خدمه   نفتکش ها در محدود اسکله های کویت و بحرین که میزبان این تروریست ها و شریک در شرارت های آنان هستند اخطار می دهیم شناور خود را چه در لنگر گاه و چه در اسکله ها سریعا ترک نمایند چرا که مورد هدف  قرار خواهند گرفت. 

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه ، آمریکا
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