کره جنوبی اعلام کرد که تیمی را برای بررسی وضعیت امنیتی تنگه هرمز به امارات اعزام کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که تیمی را برای آنچه بررسی وضعیت امنیتی تنگه هرمز خواند به امارات اعزام کرده است. این تیم که در آخر هفته عازم امارات شده، احتمالاً همین هفته بازخواهد گشت و گزارش ارزیابی خود را به شورای امنیت ملی کره جنوبی ارائه خواهد کرد.
یک مقام وزارت دفاع کره جنوبی مدعی شد که هدف از این اعزام، ارزیابی شرایط و وضعیت امنیتی تنگه هرمز است و «این تصمیم با پیشفرض اعزام نیروی نظامی گرفته نشده است». وزارت دفاع کره جنوبی همچنین گزارشها درباره درخواست آمریکا از سئول برای تصمیمگیری درباره اعزام نیرو تا ماه نوامبر را رد کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در ماه مارس از پنج کشور از جمله کره جنوبی خواسته بود برای آنچه کمک به تأمین امنیت این مسیر حیاتی کشتیرانی خوانده بود، ناوهای جنگی به تنگه هرمز اعزام کنند. ترامپ در ماه اوت گفت کره جنوبی به این درخواست پاسخ منفی داده است.
دفتر ریاستجمهوری کره جنوبی پیشتر اعلام کرده بود هنوز تصمیمی برای اعزام نیرو گرفته نشده و گزینههای مختلف در حال بررسی است. وزارت دفاع این کشور نیز فهرستی از تجهیزات و توانمندیهای نظامی قابل اعزام فوری را بررسی میکند که شامل هواپیمای گشت دریایی، نیروهای خنثیسازی بمب و تجهیزات شناسایی و پاکسازی مینهای دریایی است.
ایران روز دوشنبه هشدار داد که هرگونه مشارکت نظامی کره جنوبی در خلیج فارس و تنگه هرمز «پیامدهای جدی» خواهد داشت.
منبع: یونهاپ