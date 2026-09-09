باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید حسین حسینی، مجری برنامه «قرارگاه جنگ» شبکه افق از تمایز این برنامه نسبت به سایر برنامههای خبری - تحلیلی شبکههای سیما گفت و بیان کرد: شبکههای مختلف سیما بنا به ماموریت خود برنامههای مختلفی را در حوزه جنگ بخصوص دفاع مقدس ۱۲ روزه و ۴۰ روزه تهیه کردند. از آنجایی که شبکه افق یک برنامه مختص به فلسطین را به نام «به افق فلسطین» آغاز کرده بود، برای اولینبار از زبان عبری برای زیرنویس مطالب استفاده شد. در کل، ما رسانههای عبری را رصد و اخبارشان را ترجمه میکردیم، که بعد از جنگ تحمیلی بخشی از توان برنامه معطوف به رصد رسانههای عبری شد؛ اینکه آنجا چه اتفاقی میافتد و چه عملیات روانی ضد ایران اتخاذ میشود.
حسینی ادامه داد: همکارانمان در طراحیهای خود سعی کردند به تناوب از حضور کارشناسان مختلف استفاده کنند. افرادی مانند آقایان خوشچشم، مرندی، احمدی، حجتالاسلام طباخیان و... به تناوب در برنامه حاضر میشدند. به همین دلیل، مخاطبانی که مشتری بخش خاصی از برنامه هستند، میدانند چه روزی باید با برنامه همراهی کنند.
مجری برنامه «قرارگاه جنگ» صداقت و عدم سانسور را رمز وفاداری مخاطبان به برنامه دانست و گفت: در این مدت ۲۷ سالی که توفیق حضور در رسانه را دارم، با همکارانم یک قرار گذاشتهایم و آن این است که چیزی را سانسور نکنیم. بهنظرم این صداقت مهم بود، که دقیقاً مخاطب دریافت کرد. من نمیگویم سایر بخشهای رسانه چگونه رفتار میکنند و قضاوتی هم ندارم. اما ما هر آنچه را اتفاق میافتاد، در آنتن بیان میکردیم. هر آنچه روی خروجی خبرگزاریهای رسمی میآمد اعلام میکردیم، که بسیار برای بیننده اعتمادساز بود.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر تمرکز روی رژیم صهیونیستی برای آنها حساس برانگیز شد؟ توضیح داد: همانطور که کل شبکههای صداوسیما بخصوص محتوای فارسی، آن سوی مرز رصد میشود، میز رصد اسرائیل در برنامه «قرارگاه جنگ» بر محتواهای عبری متمرکز است. ما علاوهبر اینکه اخبار را از سرزمین اشغالی دریافت و ترجمه میکنیم، در اینجا نیز محتواهایی به عبری تولید و منتقل میکنیم. اتفاقاً این محتواها آنجا بیشتر مورد توجه قرار میگیرد؛ چون رسانههای رژیم چارچوب خاصی دارند و خارج از سانسور نمیتوانند سخن بگویند. در کل، محتواهای تولید شده با هوش مصنوعی، گفتوگو کارشناسان و سخنان عبری کارشناس برنامه در شبکههای اجتماعی سرزمینهای اشغالی مورد توجه قرار گرفت.
حسینی درباره اعتماد ایجاد شده میان مخاطبان و وی که ریشه در صداقت و صراحت او در بیان دارد، گفت: مخاطبِ برنامه «قرارگاه جنگ» همانند منِ برنامهساز توقع ندارد کل برنامه در چارجوب جنگ پیش برود. او امروز مطالبهای داشته که خواسته آن را با برنامه در میان بگذارد. من نیز میتوانم در خلال صحبتهای خودم یا کارشناسان گریزی به سایر مسائل بزنم. این مشکلات میتواند راجع به گرانیها، فضای فرهنگی جامعه و... باشد. من هم در حد ۳۰ ثانیه اشارهای به این موضوعات میکنم، که به اعتماد مخاطب بسیار کمک کرده است.
این گوینده رادیو در حاشیه واحد امور ارتباط با مخاطبان، خواسته و مطالبه مردم از «قرارگاه جنگ» را رسوایی تمام افرادی دانست که خلاف صحبتهای رهبری رفتار میکنند و به جریان نفاق در داخل کشور دامن میزنند. به گفته او، ما یکی دو شب در خلال برنامه اینکار را میکنیم. ولی مردم تاکید میکنند صریح صحبت کنیم؛ چون این افراد به دلیل منافع خود به مردم و منافع ملی صدمه میزنند. از رسانه انتقاد دارند که چرا صریحتر راجع به این افراد صحبت نمیکند.
مجری برنامه «قرارگاه جنگ» در پاسخ به این سوال که این صراحت صحبت کردن میتواند عواقبی همچون توقف و تعطیلی برنامه به همراه داشته باشد، تصریح کرد: بالاخره اگر برنامه بخواهد صحبت کند، این اتفاقات هم رخ خواهد داد. ولی مردم آنقدر شریف هستند که میدانند کدام برنامه چکار میکند. ممکن است حتی یک برنامه به تعطیلی کشیده شود؛ چون سازمان به دستگاههای مختلف پاسخگوست. البته تاکید میکنم منظور ما صحبت خلاف قانون نیست. با این همه، مردم یادشان میماند که فلان سال یک برنامهای حرف دل مردم را میزد.