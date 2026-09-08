ورزشکاران، مربیان و داوران مازندرانی شرکت کننده در بازی های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا در آئینی باشکوه بدرقه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری- آئین بدرقه ورزشکاران، مربیان و داوران مازندرانی جهت اعزام به بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا با حضور مسئولان ملی و استانی در هتل المپیک تهران برگزار شد.

در این آئین حمیدعلی صمیمی دبیر کل کمیته پارالمپیک، روسای فدراسیون‌های ورزشی والیبال، تنیس روی میز و قایقرانی، نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان، معاونان و مسئولان اداره کل ورزش و جوانان، مسئولان استانی و شهرستانی، شرکت کردند.

حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در جمع ورزشکاران، مربیان، داوران و دست اندرکاران تیم‌ها جهت اعزام به بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا گفت: مازندران استان ورزشی است و تلاش کردیم در راستای ارج نهادن به جامعه ورزش استان رویداد‌هایی ازجمله مربیان سازنده و چهره‌های ماندگار ورزش مازندران را در روز‌های اخیر برگزار کردیم

وی افزود: مازندران همواره یکی از قطب‌های اصلی ورزش کشور بوده و نام این استان در بسیاری از رشته‌های ورزشی با قهرمانی، افتخارآفرینی و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین بین‌المللی گره خورده است و ورزشکاران مازندرانی در سال‌های گذشته بار‌ها ثابت کرده‌اند که می‌توانند در بالاترین سطح ورزش ایران و جهان بدرخشند.

مدیرکل ورزش و جوانان در ادامه گفت: وقتی یک ورزشکار مازندرانی بر سکوی قهرمانی می‌ایستد و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درمی‌آید، افتخار آن متعلق به همه مردم ایران است و ما به این افتخار بزرگ، عمیقاً می‌بالیم.

بریمانی گفت: ما خودمان را موظف به حمایت از ورزشکاران استان می‌دانیم و وظیفه ما این است که مسیر را برای قهرمانان، استعداد‌های جوان، مربیان و هیأت‌های ورزشی هموار کنیم تا ورزشکار مازندرانی دغدغه کمتری داشته باشد و بتواند تمام توان خود را برای موفقیت در میدان مسابقه به کار بگیرد.

وی افزود: در این مسیر، به تنهایی نمی‌توان همه کار‌ها را پیش برد. از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، فدراسیون ها، استانداری، فرمانداران، مسئولان ملی و همه دستگاه‌های اجرایی استان انتظار داریم نگاه ویژه‌ای به ورزش مازندران داشته باشند.

این مقام مسئول گفت: امروز و در این جمع همه ما یک هدف مشترک داریم؛ اینکه نام مازندران و نام ایران در میادین بزرگ ورزشی علی الخصوص ناگویا بیش از گذشته بدرخشد.

بریمانی افزود: امیدواریم با تلاش، غیرت، انگیزه و دعای خیر مردم، خبر‌های خوب و افتخارآفرینی‌های ارزشمندی از این میدان بزرگ بشنویم و شاهد مدال‌آوری فرزندان شایسته مازندران و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.

حسین بریمانی گفت: به همه شما قهرمانان عزیز می‌گویم که پشتوانه شما، مردم مازندران و مجموعه ورزش استان هستند. ما به توانایی شما ایمان داریم و برای حمایت از شما در کنار شما خواهیم بود.

صمیمی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، فاطمی نماینده مردم بابل و رئیس مجمع نمایندگان مازندران و عباسی نماینده قائمشهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ و تعدادی از روسای فدراسیون‌های ورزشی درخصوص وضعیت ورزشکاران و کادر فنی اعزامی به بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی سخنرانی کردند.

ورزش مازندران در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی، ۲۶ ورزشکار، ۱۲ مربی، ۷ داور و ۸ نفر از عوامل اجرایی دارد.