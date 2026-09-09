باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا حقیقت پزشک تیم فوتبال پرسپولیس، درباره وضعیت مهدی زارع اظهار کرد: روز ریکاوری تیم بود و همه چیز به خوبی پیش می‌رفت اما متأسفانه در انتهای ریکاوری، پای مهدی عزیز با یک جسم برخورد کرد و دچار پارگی شد.

او ادامه داد: اقدامات اولیه برای این بازیکن انجام و محل آسیب‌دیدگی بخیه شد. داروهای لازم نیز به او داده شده و تلاش ما این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تیم برگردد. کادر پزشکی تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا این بازیکن ارزشمند هر چه سریع‌تر در اختیار تیم قرار بگیرد.

پزشک پرسپولیس درباره وضعیت دیگر بازیکنان این تیم گفت: سایر بازیکنان شرایط بسیار خوبی دارند و با انگیزه در تمرینات حاضر هستند. بازیکنانی که روز گذشته به میدان رفتند، امروز ریکاوری کردند و سایر بازیکنان نیز در یک بازی دوستانه که بعدازظهر در زمین شماره سه ورزشگاه آزادی برگزار شد، حضور داشتند.

حقیقت درباره تنها مصدوم جدی پرسپولیس اظهار کرد: محمد عمری در دقایق پایانی دربی از ناحیه رباط داخلی زانوی چپ دچار آسیب شد. روز بعد از بازی، در جریان ریکاوری، معاینات و بررسی‌های اولیه انجام و اقدامات درمانی برای او آغاز شد.

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر محمد عمری در مرحله توان‌بخشی قرار دارد و تلاش می‌کنیم طی ۱۰ تا ۱۲ روز آینده وارد مرحله جدیدی از روند درمان شود و تمرینات دویدن دور زمین را آغاز کند. هدف ما این است که او در کمتر از سه هفته آینده به تمرینات گروهی پرسپولیس بازگردد.