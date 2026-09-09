رئال مادرید در دیداری جذاب و پرهیجان اینتر را با نتیجه ۲ شکست داد تا لیگ قهرمانان اروپا را با پیروزی آغاز کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- در هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا، رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبان اینتر بود و در دیداری تماشایی با نتیجه ۲ - ۱ به پیروزی رسید.

رئال مادرید بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۱۴ با گل کیلیان امباپه از حریف پیش افتاد. ۹ دقیقه بعد، فدریکو والورده روی اشتباه مهلک جوزپه مارتینز دروازه بان اینتر گل دوم رئال مادرید را به ثمر رساند تا میزبان با برتری ۲ - ۰ به کار ادامه دهد. 

اینتر با وجود عقب افتادن، نمایش خوبی داشت و در نیمه دوم فشار بیشتری روی دروازه میزبان ایجاد کرد. تلاش‌های این تیم در دقیقه ۷۷ با گل کارلوس آگوستو نتیجه داد، اما مادرید توانست برتری خود را تا پایان حفظ کند و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد.

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برچسب ها: لیگ قهرمانان اروپا ، رئال مادرید ، اینتر
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