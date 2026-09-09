سپاه پاسداران اعلام کرد: آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده‌سازی و محل استقرار جنگنده‌های اف-۱۵، اف-۱۶ و اف-۳۵ و شلتر جنگنده‌ها مورد هدف قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: به تلافی حمله متجاوزانه رژیم آمریکا به نفتکش‌های ایرانی، رزمندگان قدرتمند دلاور و جان برکف نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز مبارک «یاحیدر کرار» پایگاه آمریکایی الازرق اردن را زیر ضربات سهمگین موشکی خود قرار دادند.

اطلاعیه شماره ۱۳ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یخْزِهِمْ وَ یَنصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِین

مردم غیور و مبعوث شده ایران اسلامی عزیز.

تداوم حضور شما در صحنه، دشمن آمریکایی را خسته و مایوس کرده است و مقاومت و اقتدار فرزندان رشید رزمنده شما در تنگه هرمز، سردمداران کاخ سفید را کلافه وسردرگم کرده است.

ارتش تروریستی و متجاوز  شکست خورده آمریکا از روی استیصال  چند کشتی تجاری - نفتی ایران اسلامی را مورد حمله قرار داد.

با عنایت خاصه خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولیعصر (عج) ارواحنا فداه و به تلافی حمله متجاوزانه رژیم آمریکا به نفتکش‌های ایرانی، رزمندگان قدرتمند دلاور و جان برکف نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز مبارک "یاحیدر کرار" پایگاه آمریکائی الازرق اردن را زیر ضربات سهمگین موشکی خود قرار دادند.

در این عملیات برای تنبیه متجاوز با حمله سنگین موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده سازی و محل استقرار جنگنده‌های اف-۱۵، اف-۱۶ و اف-۳۵ و شلتر جنگنده‌ها مورد اصابت قرار گرفته و خسارات سنگینی به دشمن عنود وارد آمده است.

دشمن در مواجه با نیروی دریائی قهرمان ومقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز از موضع ناتوانی و عجز و ضعف، دست به حرکت‌های مذبوحانه زده و بلافاصله پاسخ قاطع را دریافت نمود.

هوشیاری و نبرد قاطع رزمندگان نیرو‌های مسلح ج‌اا بر علیه روز به روز دشمن متجاوز تا توقف تجاوزات را مستاصل کرده است. این نبرد مقتدرانه ادامه خواهد داشت.

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برچسب ها: سپاه پاسداران ، آمریکا ، ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
بزن که خوب میزنی تو رستم تهمتنی
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
ماشاالله سپاه
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
به حساب اول آمریکا بعد صهیون بعد دشمنان آل محمد(ص) خواهیم رسید.
۵
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۲:۵۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
منتظریم آمریکا منطقه رو ترک کنه، بعد ما میمونم و اسرائیل. به حسابش رسیدگی میکنیم.
۶
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
دشمن صهیونیستی نابود باید گردد تمام
۶
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
خدا پشت پناه شما دلاورمردان ایران زمین.
بزنید که خوب میزنید.
۵
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۲:۰۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
لعنت به امریکاه جنایتکار.نباید امون داد
۵
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۱:۵۶ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
جانم فدای ایران
۵
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۱:۲۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
خواهش میکنیم آنقدر با اقتدار بزنید و فرصت نفس کشیدن به آمریکاییها ندهید که تکلیف روشن بشود
۵
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بهرام
۱۱:۱۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
با سلام
ای کاش خود اسراییل راهم شخم بزنید
لبنان در خطر هست
۶
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۱:۰۷ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
بزن شیر مرد ایران زمین پر قدرت
بزن دل دشمن بلرزون
۵
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
محمد امین کریمیان
۱۰:۴۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
درود خدا بر شما باد، تبارک الله و احسن الخالقین
۵
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ساسان
۱۰:۳۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
درررررررررررررررررووووووووووووووووووود بر شیر مردان سرزمین من... خدایا تو ازشون محافظت کن
۵
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
ماشاءالله
بزن که باید بزنی
۱۸
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
اللله اکبر الله اکبر الله اکبر خامنه ای رهبر
۱۹
۲۸
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۱۲۳
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