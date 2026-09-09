سپاه پاسداران اعلام کرد: آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده سازی و محل استقرار جنگنده‌های F-۳۵، F-۱۶، F-۱۵ و شلتر جنگنده‌ها مورد هدف قرار گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: به تلافی حمله متجاوزانه رژیم آمریکا به نفتکش‌های ایرانی، رزمندگان قدرتمند دلاور و جان برکف نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز مبارک "یاحیدر کرار" پایگاه آمریکائی الازرق اردن را زیر ضربات سهمگین موشکی خود قرار دادند.

اطلاعیه شماره ۱۳ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یخْزِهِمْ وَ یَنصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِین

مردم غیور و مبعوث شده ایران اسلامی عزیز.

تداوم حضور شما در صحنه، دشمن آمریکایی را خسته و مایوس کرده است و مقاومت و اقتدار فرزندان رشید رزمنده شما در تنگه هرمز، سردمداران کاخ سفید را کلافه وسردرگم کرده است.

ارتش تروریستی و متجاوز  شکست خورده آمریکا از روی استیصال  چند کشتی تجاری - نفتی ایران اسلامی را مورد حمله قرار داد.

با عنایت خاصه خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولیعصر (عج) ارواحنا فداه و به تلافی حمله متجاوزانه رژیم آمریکا به نفتکش‌های ایرانی، رزمندگان قدرتمند دلاور و جان برکف نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز مبارک "یاحیدر کرار" پایگاه آمریکائی الازرق اردن را زیر ضربات سهمگین موشکی خود قرار دادند.

در این عملیات برای تنبیه متجاوز با حمله سنگین موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده سازی و محل استقرار جنگنده‌های F-۳۵، F-۱۶، F-۱۵ وشلتر جنگنده‌ها مورد اصابت قرارگرفته و خسارات سنگینی به دشمن عنود وارد آمده است.

دشمن در مواجه با نیروی دریائی قهرمان ومقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز از موضع ناتوانی و عجز و ضعف، دست به حرکت‌های مذبوحانه زده و بلافاصله پاسخ قاطع را دریافت نمود.

هوشیاری و نبرد قاطع رزمندگان نیرو‌های مسلح ج‌اا بر علیه روز به روز دشمن متجاوز تا توقف تجاوزات را مستاصل کرده است.

این نبرد مقتدرانه ادامه خواهد داشت.

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برچسب ها: سپاه پاسداران ، آمریکا ، ایران
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