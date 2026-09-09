سپاه پاسداران اعلام کرد: ناوشکن‌های رزمی DDG-۱۱۹ و DDG-۵۳ حامل موشک‌های کروز و ایجیس مورد حمله قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۴ خود اعلام کرد: در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه ارتش تروریستی آمریکا علیه نفتکش‌ها وشناور‌های ایرانی، نیروی هوافضای مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز «یاحیدر کرار» با موشک‌های قدرتمند بالستیک، ناوشکن‌های رزمی DDG-۱۱۹ و DDG-۵۳ حامل موشک‌های کروز و ایجیس را مورد حمله قرار داد. 

روابط عمومی سپاه در ادامه با بیان اینکه در اثر این حملات خسارات قابل‌توجهی به این شناور‌ها وارد شد، افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیرو‌های مسلح ج. ا. ا همچنان عزم راسخ خود را در پاسخگویی به اقدامات مذبوحانه و از سر استیصال رژیم آمریکا اعلام و دشمن را از هرگونه خطای محاسباتی برحذر می‌دارد.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، آمریکا ، ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
فتبارک الله احسن الخالقین
سلام و درود خدا بر رزمندگان اسلام
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
عیسی
۱۳:۳۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
احساس غرور کردیم من الله توفیق
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
وحید
۰۹:۴۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
بهترین کار ممکن درود بر شجاع دلان ولی باید پیش دستانت و بیشتر بزنید که احساس ناتوانی کند دشمن
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۶ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
وماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم
۴
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
بعد با این اوضاع وزیر آموزش وپرورش میخوان مدارس رو حضوری کنن ..آخه چرا جان بچه های مردم رو به خطر میندازین .حضوری شدن مدارس ریسک بزرگی هست .ما نمیفرستیم بچه هامون رو که از سر راه نیاوردیم
۱۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
دشمن دنبال تعطیلی مدارس است من یک فرزند دارم حتما اورا به مدرسه می فرستم کشور بدون علم و دانش آخرش مثل کشورکهای حاشیه خلیج فارس می شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۷ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
شکستن ناوها یعنی شکستن تحریم پس باید بفکر بالستیک های دور برد ناوزن بود
۵
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
درودبرسپاه مقتدرهمانطورکه آمریکای تروریست رامیزنیدبایدرژیم صهیونی راهم میزدیدوان وضع وشکست بزرگ حزب الله رقم نمیخورد اگرحزب الله ازبین برود کودک کشها دوباره به ایران حمله میکنند
۵
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۲۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
زنده باد سربازان اسلام دست خدا یار و نگهدار شما باد
۴
۲۴
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