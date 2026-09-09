باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۴ خود اعلام کرد: در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه ارتش تروریستی آمریکا علیه نفتکشها وشناورهای ایرانی، نیروی هوافضای مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز «یاحیدر کرار» با موشکهای قدرتمند بالستیک، ناوشکنهای رزمی DDG-۱۱۹ و DDG-۵۳ حامل موشکهای کروز و ایجیس را مورد حمله قرار داد.
روابط عمومی سپاه در ادامه با بیان اینکه در اثر این حملات خسارات قابلتوجهی به این شناورها وارد شد، افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح ج. ا. ا همچنان عزم راسخ خود را در پاسخگویی به اقدامات مذبوحانه و از سر استیصال رژیم آمریکا اعلام و دشمن را از هرگونه خطای محاسباتی برحذر میدارد.