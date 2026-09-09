سپاه پاسداران اعلام کرد: ناوشکن های رزمی DDG-۱۱۹ و DDG-۵۳ حامل موشک های کروز و ایجیس مورد حمله قرار گرفتند

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۴ خود اعلام کرد:

 بسم الله القادر المنتقم

قَتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یخُزِهِمْ وَ یَنصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِین
 
امت بپا خاسته و مبعوث شده ایران اسلامی.

در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه و ایجاد مزاحمت شرورانه ارتش تروریستی شیطان بزرگ برای نفت کش‌ها وشناور‌های ایرانی، نیروی هوافضای مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز "یاحیدر کرار" با موشک‌های قدرتمند بالستیک، ناوشکن‌های رزمی DDG-۱۱۹ و DDG-۵۳ حامل موشک‌های کروز و ایجیس را مورد حمله قرار داد. در اثر این حمله خسارات قابل توجهی به این شناور‌ها وارد شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیرو‌های مسلح ج. ا. ا همچنان عزم راسخ خود را در پاسخگویی به اقدامات مذبوحانه و از سر استیصال رژیم آمریکا اعلام و دشمن را از هرگونه خطای محاسباتی برحذر می‌دارد.

درود بر ملت غیور و بزرگور ایران اسلامی، سلام بر شهیدان و همه رزمندگان

وماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه پاسداران ، آمریکا ، ایران
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