سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ۲ فروند شناور آمریکایی، ۸ نفتکش و ۱۰ فروند کشتی متخلف با قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمن تنگه هرمز، مورد هدف قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که ۲ فروند شناور آمریکایی، ۸ نفتکش و ۱۰ فروند کشتی متخلف با قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمن تنگه هرمز، مورد هدف قرار گرفتند.

 روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: مردم مومن و حماسه ساز ایران اسلامی، درود و رحمت خداوند بر شما که با حدود یکصد و نود شبانه روز در میدان بودن، مفهوم واقعی بصیرت و استقامت را به نمایش گذاشتید. فرزندان غیور شما در نیروی دریایی سپاه، ضمن استمرار اعمال مدیریت کامل بر تنگه هرمز، همچنان از امانت شما ملت مومن و بیدار ایران اسلامی پاسداری می‌کنند.

این اطلاعیه می‌افزاید: نیروی دریایی قهرمان سپاه در پاسخ به تجاوز و شرارت ارتش تروریست امریکا در حمله به ۵ نفتکش ایرانی در خلیج همیشه فارس، تعداد ۲ فروند شناور آمریکایی و تعداد ۸ نفتکش را در این منطقه مورد هدف قرار داد و خسارت‌های زیادی به آنها وارد کرد.

همچنین تعداد ۱۰ فروند کشتی متخلف که با تحریک و حمایت ارتش تروریستی متجاوز آمریکا قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمن تنگه هرمز را داشتند، مورد هدف قرارگرفتند.

تنگه هرمز با قوت و اقتدار تحت رصد و مدیریت نیروی دریایی توانمند و سلحشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد.

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برچسب ها: جنگ رمضان ، حمله آمریکا به ایران ، سپاه پاسداران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
ماشاالله
بچه های سپاه کولاک کردند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
خداقوت و سپاسگزاریم .
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
خدا که ابروی ایران عزیزوم در این جنگ حفظ کن
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
دشمن صهیونیستی نابود باید گردد مقاومت پیروز است اسرائیل نابود است ترور ترامپ نزدیک است
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سجاد
۱۱:۵۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
احسنت! اینه پاسخ صحیح، باید با اتکا به حول و قوه الهی سطح تنش را به شدت بالا برد.
۴
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
خدا قوت رزمندگان سلحشور سپاه اسلام /نابود کنید پایگاها و ناوهای فرعون مغرور کودکش زمانه را
۹
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۷ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
ناوها عامل اصلی تحریمند
شکستن ناو یعنی شکستن تحریم
۷
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ایران من
۰۸:۱۷ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
خدا قوت خسته نباشید غزیزان
۶
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
نفتکش ها وناوهای آمریکایی را لطفاً منفجر کنید تا برای همیشه گورشان را گم کنند
۶
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
باورکنید قد ت تخریب موشک‌های ما خیلی خیلی ضعیف هست
۱۸
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
خدا پشت پناهتون
۶
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۷ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
درود بر شرفتان
خدا نگهدارتان باشد ای فرماندهان و سربازان امام زمان
ما هر رو ز و شب دعا گو شما و هر شب در خیابان هستیم.
۶
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۷ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
باید هر ثانیه یک شناور آمریکایی غرق شود
۵
۲۴
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