باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ۲ فروند شناور آمریکایی، ۸ نفتکش و ۱۰ فروند کشتی متخلف با قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمن تنگه هرمز، مورد هدف قرار گرفتند.

متن کامل اطلاعیه شماره ۱۵، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

بسم الله قاصم الجبارین

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم

مردم مومن و حماسه ساز ایران اسلامی،

درود و رحمت خداوند بر شما که با حدود یکصد و نود شبانه روز در میدان بودن، مفهوم واقعی بصیرت و استقامت را به نمایش گذاشتید.

فرزندان غیور شما در نیروی دریایی سپاه، ضمن استمرار اعمال مدیریت کامل بر تنگه هرمز، همچنان از امانت شما ملت مومن و بیدار ایران اسلامی پاسداری می‌کنند.

یروی دریایی قهرمان سپاه در پاسخ به تجاوز و شرارت ارتش تروریست امریکا در حمله به ۵ نفتکش ایرانی در خلیج همیشه فارس، تعداد ۲ فروند شناور آمریکایی و تعداد ۸ نفتکش را در این منطقه مورد هدف قرار داد و خسارت های زیادی به آنها وارد کرد.

همچنین تعداد ۱۰ فروند کشتی متخلف که با تحریک و حمایت ارتش تروریستی متجاوز آمریکا قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمن تنگه هرمز را داشتند، مورد هدف قرارگرفتند.

تنگه هرمز با قوت و اقتدار تحت رصد و مدیریت نیروی دریایی توانمند و سلحشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم