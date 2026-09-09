باشگاه خبرنگاران جوان؛ در اعتراض به تحریم صنعت هوانوردی غیرنظامی کشور انجمن شرکت‌های هواپیمایی بیانیه را صادر کرد: هوانوردی غیرنظامی، پیش از آنکه موضوعی سیاسی یا اقتصادی باشد، بخشی از زیرساخت حیاتی زندگی مردم و یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباط میان ملت‌هاست. میلیون‌ها مسافر ایرانی و خارجی برای سفر، درمان، تحصیل، تجارت، دیدار خانواده‌ها و برقراری ارتباط میان کشورها به شبکه حمل‌ونقل هوایی وابسته‌اند.

از این رو، هدف قرار دادن شرکت‌های هواپیمایی و زنجیره تأمین هوانوردی، صرفاً فشار بر یک مجموعه اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند مستقیماً بر زندگی مردم، دسترسی آنان به حمل‌ونقل هوایی، استمرار خدمات و الزامات ایمنی پرواز اثرگذار باشد.

انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به تداوم و تشدید تحریم‌های اعمال‌شده علیه شرکت‌های هواپیمایی کشور، تأکید می‌کند که هوانوردی غیرنظامی و خدماتی که این صنعت به مردم ایران و اتباع کشورهای مختلف ارائه می‌کند، نباید هدف اقدامات سیاسی و اقتصادی قرار گیرد.

اصول و اهداف مندرج در کنوانسیون شیکاگو بر توسعه ایمن و منظم هوانوردی غیرنظامی، تأمین نیاز مردم به حمل‌ونقل هوایی ایمن، منظم و اقتصادی و توسعه همکاری میان کشورهای عضو استوار است. ماده ۴۴ این کنوانسیون نیز بر توسعه ایمن و منظم هوانوردی بین‌المللی و فراهم کردن فرصت عادلانه برای بهره‌برداری از خدمات حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی تأکید دارد.

همچنین، موضوع آثار محدودیت‌ها و تحریم‌ها بر صنعت هوانوردی غیرنظامی و به‌ویژه دشواری دسترسی به قطعات، تجهیزات و خدمات فنی مورد نیاز برای نگهداری هواپیماها، پیش‌تر در اسناد و مباحث مطرح‌شده در سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری (ICAO) مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله از آن جهت اهمیت مضاعف دارد که ایمنی پرواز مستقیماً با دسترسی مستمر به قطعات، تجهیزات، دانش فنی و خدمات تخصصی مرتبط است.

صنعت هوانوردی ایران نیز طی دهه‌های گذشته، همواره با محدودیت‌های گسترده در دسترسی به هواپیما، قطعات، تجهیزات، فناوری و خدمات فنی بین‌المللی مواجه بوده است. با وجود این محدودیت‌ها، متخصصان، مهندسان، خلبانان، تکنسین‌ها و سایر نیروهای متخصص کشور با اتکا به دانش، تجربه و توان فنی داخلی، امکان استمرار فعالیت ناوگان و انجام فرآیندهای تعمیر، نگهداری و پشتیبانی فنی را فراهم کرده‌اند.

این توانمندی حاصل سال‌ها دانش‌اندوزی، تجربه و سرمایه‌گذاری انسانی در صنعت هوانوردی کشور است و نشان می‌دهد که متخصصان ایرانی، حتی در دشوارترین شرایط، مسئولیت خود را در قبال ایمنی پرواز و استمرار خدمات حمل‌ونقل هوایی با جدیت دنبال کرده‌اند.

انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران تأکید می‌کند که ایمنی، امنیت و استمرار حمل‌ونقل هوایی، اصولی فراتر از اختلافات سیاسی میان دولت‌هاست. سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری (ICAO) به عنوان نهاد تخصصی نظام هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی، همواره بر ضرورت همکاری کشورها برای حفظ ایمنی و امنیت هوانوردی تأکید داشته است.

همچنین انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA) نیز در مواضع و بیانیه‌های خود بر ضرورت حفاظت از هوانوردی غیرنظامی، مسافران و خدمه پروازی و حفظ ایمنی عملیات تأکید کرده است.

بر همین اساس، ضروری است میان اقدامات سیاسی و اقتصادی علیه دولت‌ها و اقداماتی که آثار مستقیم و غیرقابل اجتنابی بر ظرفیت شرکت‌های هواپیمایی برای ارائه خدمات غیرنظامی به مردم دارد، تمایز قائل شد.

تحریم یک شرکت هواپیمایی غیرنظامی، تنها یک شرکت و سهامداران آن را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. پیامدهای چنین اقداماتی می‌تواند متوجه مسافران، خلبانان، مهندسان، تکنسین‌ها، کارکنان فرودگاه‌ها، شرکت‌های خدمات فرودگاهی و فنی، خانواده‌های آنان و در نهایت میلیون‌ها مسافری شود که برای جابه‌جایی خود به این صنعت وابسته‌اند.

از منظر صنعت هوانوردی، هیچ محدودیتی نباید به گونه‌ای اعمال شود که ایمنی پرواز یا دسترسی شرکت‌های هواپیمایی به قطعات، تجهیزات و خدمات فنی مورد نیاز برای نگهداری و بهره‌برداری ایمن هواپیماها را با مخاطره مواجه کند.

انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران معتقد است استمرار و تشدید محدودیت‌هایی که دسترسی صنعت هوانوردی به تجهیزات، قطعات و خدمات فنی مورد نیاز را دشوار می‌کند، می‌تواند با اهداف بنیادین همکاری بین‌المللی در حوزه هوانوردی و هدف اساسی کنوانسیون شیکاگو، یعنی توسعه ایمن، منظم و عادلانه هوانوردی غیرنظامی، در تعارض قرار گیرد.

صنعت هوانوردی باید پل ارتباطی میان ملت‌ها باشد، نه قربانی اختلافات سیاسی میان دولت‌ها.

انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران از جامعه بین‌المللی هوانوردی، سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری (ICAO)، انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA) و تمامی کشورهای عضو جامعه هوانوردی جهانی انتظار دارد با در نظر گرفتن پیامدهای انسانی، فنی و ایمنی تحریم‌های گسترده علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران، نسبت به آثار این محدودیت‌ها بر حمل‌ونقل هوایی غیرنظامی و حقوق مسافران توجه جدی نشان دهند.

ما بر این باوریم که ایمنی پرواز، حق دسترسی مردم به حمل‌ونقل هوایی و استمرار ارتباط میان ملت‌ها، نباید ابزار فشار سیاسی قرار گیرد.

هوانوردی غیرنظامی متعلق به مردم استو ایمنی، اصل مشترک همه ملت‌هاست.

ضرورت هم‌افزایی و همکاری در صنعت هوانوردی

در شرایط حساس کنونی، بیش از هر زمان دیگری تعامل، همکاری و هماهنگی میان تمامی ارکان صنعت هوانوردی کشور ضروری است. عبور از محدودیت‌ها و چالش‌های پیش‌رو، مستلزم هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود، تبادل تجربه و دانش، تقویت همکاری میان شرکت‌های هواپیمایی، سازمان‌ها، نهادهای حاکمیتی، فرودگاه‌ها، مراکز تعمیر و نگهداری، شرکت‌های خدمات هوانوردی و تمامی متخصصان و فعالان این صنعت است.