ووشوکاران کرمانی در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی شهرکرد با کسب پنج مدال رنگارنگ خوش درخشیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ مسابقات قهرمانی کشور طی سه روز به میزبانی شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد و نمایندگان کرمان در چهار رده سنی به مصاف رقبای خود رفتند.

طلای نونهال کرمانی در وزن ۲۸ کیلوگرم

در رده سنی نونهالان، محمدمبین رحیم‌پور در وزن ۲۸ کیلوگرم با عملکردی موفق، مقام نخست این رقابت‌ها را به دست آورد و مدال طلا را از آن خود کرد.

در همین رده سنی، طاهر آزادی در وزن ۴۸ کیلوگرم به مقام سوم رسید و نشان برنز را بر گردن آویخت.

طلای نوجوانان و نقره جوانان

در رده سنی نوجوانان، علی‌اکبر صبوری در وزن ۶۸ کیلوگرم با ایستادن در جایگاه نخست، دومین طلای کرمان را به ارمغان آورد.

محمدطا‌ها ترکی‌زاده نیز در رده سنی جوانان و وزن ۶۵ کیلوگرم به مقام دوم رسید و مدال نقره این مسابقات را کسب کرد.

طلای بزرگسالان؛ پایان درخشان کرمانی‌ها

در رده سنی بزرگسالان، امیرحسین جهانی در وزن ۷۵ کیلوگرم با کسب مقام نخست، سومین مدال طلای تیم کرمان را به دست آورد تا پرونده حضور ووشوکاران کرمانی در این رقابت‌ها با سه طلا، یک نقره و یک برنز بسته شود.

تیم ووشوی استان کرمان در این مسابقات با مربیگری و سرپرستی روح‌الله رحمانی حضور داشت.

برچسب ها: مسابقات ووشو ، اخبار ورزشی کرمان
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