باشگاه خبرنگاران جوان - ساعت ۲۰:۱۴ سهشنبه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۳۵ جاده کوهبنان - راور به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر این استان اعلام و در کوتاهترین زمان عملیات امدادرسانی آغاز شد.
بر اساس این گزارش، چهار تیم امداد و نجات از پایگاههای جمعیت هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند و نجاتگران پس از حضور در صحنه، اقدامات فوری پیشبیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند.
اورژانس کرمان نیز اعلام کرد که ساعت ۲۰ امشب وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل کارکنان معدن زغالسنگ در منطقه «طرز» (محدوده بهشت زهرا) به مرکز ارتباطات اورژانس کرمان اعلام شد.
طبق این گزارش، تیمهای عملیاتی و فوریتهای پزشکی از پایگاههای شهرستانهای راور و کوهبنان در اسرع وقت به محل حادثه اعزام شدند؛ در این عملیات امدادی که با حضور ۹ دستگاه آمبولانس انجام شد، ۱۶ مصدومِ حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
بنا بر گزارش واحد پایش مراقبتهای درمانی اورژانس کرمان (MCMC)، ۱۲ نفر از مصدومان به بیمارستان علیابنابیطالب (ع) راور و چهار نفر به بیمارستان «ابوحامد» کوهبنان منتقل شدهاند، همه مصدومان حادثه مرد هستند و در رده سنی ۲۶ تا ۴۸ سال قرار دارند.
منبع: روابط عمومی جمعیت هلالاحمر استان کرمان