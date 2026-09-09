باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به سفر خود به روسیه و برگزاری نشست‌های متعدد با مقامات این کشور، مسئولان منطقه اوراسیا، فعالان اقتصادی، تجار و شرکای تجاری ایران، از نهایی شدن قراردادهای مهم و توافقات جدید برای توسعه روابط اقتصادی خبر داد.

وی اظهار کرد: در جریان این سفر جلسات فشرده و متعددی با مقامات روسیه، مسئولان منطقه اوراسیا، فعالان اقتصادی و شرکای تجاری ایران برگزار شد و همچنین به‌صورت جداگانه با برخی شرکت‌های فعال در روسیه مذاکراتی انجام گرفت.

مدنی‌زاده با بیان اینکه اولویت اصلی ایران توسعه روابط اقتصادی با کشورهای شمالی، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS)، منطقه اوراسیا و روسیه در کنار سایر کشورهای همسایه و منطقه است، افزود: در جلساتی که برگزار شد، بر اساس تفاهم‌های قبلی، قراردادهای مهمی نهایی شد و توافقات جدیدی نیز در زمینه تعاملات مالی، نیروی کار و اشتغال به دست آمد که قرار شد پیگیری‌های لازم برای اجرای آنها انجام شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در این نشست‌ها، تجار ایرانی مسائل و مشکلات موجود در حوزه تجارت و روابط مالی را مطرح کردند و برخی شرکت‌های روس نیز مسائل و موانع خود را بیان کردند. مقرر شد این موضوعات در تهران پیگیری شود.

وی گفت: مسائل گمرکی، موضوعات مرتبط با حوزه مالیات و سایر موانع موجود در مسیر تجارت و روابط اقتصادی میان دو کشور از جمله مواردی است که باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد تا روابط اقتصادی ایران و روسیه عمیق‌تر و گسترده‌تر شود.

مدنی‌زاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و آنچه «محاصره اقتصادی و جنگ اقتصادی» خواند، تأکید کرد: توسعه روابط با کشورهای مختلف و ایجاد مسیرهای جایگزین می‌تواند به خنثی‌سازی تلاش‌ها برای محدود کردن تجارت ایران و جلوگیری از ورود کالا به کشور کمک کند.

وزیر اقتصاد افزود: با توجه به اقداماتی که پیش از این توسط سایر اعضای دولت انجام شده و مذاکراتی که اخیراً صورت گرفته است، خوشبختانه در زمینه تأمین کالاهای اساسی با مشکل خاصی مواجه نیستیم.

وی ادامه داد: در خصوص سایر مواد اولیه مورد نیاز تولید نیز تلاش شد مسیرهای جایگزین برای تأمین آنها ایجاد شود و در کنار آن، مذاکرات بلندمدتی درباره تکمیل کریدورهای تجاری و توسعه لجستیک مرتبط با آنها انجام گرفت.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: هدف اصلی از مجموعه این اقدامات، تعمیق و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و ایجاد مسیرهای پایدار برای تجارت، تأمین کالا و مواد اولیه مورد نیاز کشور است.